Hastanedeki yangın tatbikatında kadına şiddet vurgusu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde, yangın ve tahliye tatbikatında 'kadına şiddete' vurgu yapıldı.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yönetimi öncülüğünde, Hastane Sivil Savunma Birimi, Hastane Umke Ekibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilerek yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta diğer yıllardan farklı olarak kadına şiddet konusu işlendi. Senaryoya göre, eşinden ayrı yaşayan ve ameliyat olan babasının yanında refakatçi olarak kalan bir kadın, barışmak için hastaneye gelen ancak olumsuz cevap alınca kadını kolundan silahla yaralayan bir adam canlandırıldı. Yine senaryoya göre adamın yanında gelen bir arkadaşı kargaşa yaratmak amacıyla hastanenin bir odasındaki yatağı ateşe verir. Tatbikat, hastane çalışanlarının dumanları fark edip yangın butonuna basmasıyla başlarken olay yerine hastane sivil savunma birimi tarafından daha önceden görev paylaşımı yapılan tüm görevli personel ve hastane UMKE ekibi hızla intikal etti. Tüm ekip görev yerini aldıktan sonra yangın söndürme işleminin başlatılması, servisteki hastaların ve o anda orada bulunan kişilerin tahliyesi hem görevli personeller hem de itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gönderilen bir merdivenli itfaiye aracı alevler içerisindeki serviste mahsur kalan kişilerin yardımına yetişti. Hastane binasına bahçeden merdiven uzatılarak mahsur kalanlar kurtarıldı. Bu sırada emniyet görevlileri de eşini yaralayan kişiyi gözaltına alınarak emniyete götürülerek tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikat hakkında bilgi veren Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Metin Er, "Yıllık rutin olarak yapmamız gereken tatbikatımızı, özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla, bu şekilde planladık. Hastane yönetimimiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'müzün de görüşlerini alarak tüm sağlık çalışanlarımız ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Dileriz ki, bu tatbikatımız ile kadınlarımıza gereken önemin verilmesi hususunda, bir nebze de olsa, katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.

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