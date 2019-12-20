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Hatay Amanoslar'da terör örgütü PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Hatay'ın Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulundu. Sığınakların birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile Amanoslar'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı.

Bölgede ama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hatay İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'daki operasyonlarda 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Depo ve sığınaklarda yapılan aramada ise 1 büyük telsiz, 1 akü, 1 akümülatör, 1 EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, 1 DVD oynatıcı, 1 kırılmış tablet, 2 teyp kaseti, 70 büyük boy pil, 5 pil bloğu, 150 sayfalık içerisi yazılı defter, 0,5 litre asit, 2 radyo, 80 metre elektrik kablosu, 1 katalitik soba, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılık içerisinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Amanoslar hatay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamlar pkk ayağında dağda ne kadar antik mezar , yaşam alanları , mahzenler , yeraltı şehirleri varsa açıyor .Siz o odaları onlar mı yapıyor sanıyorsunuz ? Resimlere iyi bakın orası zaten nekropol alan , mezar odalarını açıp içindeki takı , mücevher alıyor sonrada o odalarda kamp yapıyorlar .
hiçde öyle gözükmüyor.abartmasaniz olmaz
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