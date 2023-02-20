Hatay’da depreme yakalanan Alman depremzede yaşadıklarını anlattı! “Etrafımızdaki duvarlar çöktü ve her şey başımıza yıkıldı”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 6 Şubat tarihini kara bir güne döndürdü. Sabah 04.17’de meydana gelen ilk depremin ardından 9 saat sonra yeniden sallanan Hatay’a arkadaşını ziyaret etmek için gelen bir Alman vatandaşı Lilli Malaika, deprem anını ve sonrasında yaşadıklarını Faynstudio’ya anlattı. Depremin şiddetinden ve süresinden bahseden Malaika zaman algısının kaybolduğunu sözlerine ekledi.

“SABAH OLUNCA YIKIMIN BOYUTUNU GÖREBİLDİK”

Deprem sırasında Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunduğunu belirten Malaika, “Ev sallanmaya başlayınca sabah 4’ü biraz geçe uyandık. Kendimizi yere attık ve başımızı korumaya çalıştık. Etrafımızdaki duvarlar çöktü ve her şey yıkılma başladı. Ama sallantı durmadı ve bir süre sonra zaman algımı tamamen kaybettim. Evin kapısına ulaşmayı başardık ve yıkılmakta olan merdivenlerden dışarı koştuk. Sabah olunca yıkımın boyutunu görebildik. Tüm binalar en azından kısmen çökmüş ya da tamamen yıkılmıştı” dedi.

Depremin sonrasındaki birkaç günü yiyecek, su ve tıbbi malzeme arayarak geçirdiklerini dile getiren Malaika, “Yardım gelene kadar bize yardımcı olacak bir şeyler aradık. 3. gün erzak yardımı ulaştı. Su, ekmek, çorba ve battaniye dağıttılar ve telefonlar için şarj noktaları getirdiler. Bunun için minnettar olmama rağmen malzeme aramak için sokaklarda rastgele yürürken bu yardımları tesadüfen bulduk” diye konuştu.