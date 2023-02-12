Hatay'da röportaj esnasında artçı deprem paniği! Böyle görüntülendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki binaların enkazlarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Zaman zaman yaşanan artçı sarsıntılar, enkaz üzerinde bulunan veya büyük bölümü çökmüş binaların içindeki arama kurtarma ekiplerini de olumsuz etkiliyor.

ENKAZDA ARTÇI SARSINTININ YOL AÇTIĞI KISA SÜRELİ PANİK GÖRÜNTÜLENDİ

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde büyük ölçüde çöken bir binada sağ oldukları düşünülen 3 kişiye ulaşmaya çalışan Amerikalı ve Fransız arama kurtarma ekiplerinin artçı sarsıntı dolayısıyla yaşadığı panik görüntülendi.

Sarsıntının meydana geldiği sırada röportaj veren AFAD gönüllüleri röportajı yarıda bıraktı.

Enkazın içinde görev yapan Amerikalı ve Fransız ekipler de kısa süreliğine ara verdikleri çalışmaya sarsıntının etkisi geçtikten sonra devam etti. (AA)

