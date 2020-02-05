HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da tarihi binanın merdivenleri çöktü

Hatay'da tarihi binanın merdivenleri çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Hatay'da yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın merdivenleri çöktü. Merdivenlerde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki 90 yıllık binanın merdivenleri henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın çöken merdivenlerinde kimsenin olmaması ise olası can kaybı ve yaralanmayı önledi. Yetkililer merdivenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Merdivenlerin çökmesiyle binaya girişler yan tarafta bulunan başka bir kapıdan yapılmaya başlandı.

Binanın Fransızların Hatay’ı işgal ettiği dönemlerde yapıldığını kaydeden emekli eğitimci Hasan Abacı, kentin en güzel yerinde bulunan tarihi binada yaşanan çökmeden üzüntü duyduklarını kaydetti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Van AFAD İl Müdürü çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı!Van AFAD İl Müdürü çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay tarihi bina merdiven ptt binası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Tavuk dönercilere operasyon! Görüntüler şoke etti

Tavuk dönercilere operasyon! Görüntüler şoke etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Burası Türkiye’nin 'küçük İran'ı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da kar teyakkuzu! Sıcaklıklar 20 derece düşecek

İstanbul'da kar teyakkuzu! Sıcaklıklar 20 derece düşecek

Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı!

Van AFAD İl Müdürü çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı!

VIP ambulans skandalında yeni gelişme! Gözaltına alındı

VIP ambulans skandalında yeni gelişme!

4 çocuğu istismar eden ve fuhşa zorlayan 4 sanık tahliye edildi

4 çocuğa cinsel saldırıda bulunup fuhşa zorladılar! Tahliye edildiler

Van'da çığ faciasının olduğu bölgede bir uyarı daha!

Çığ faciasının olduğu bölgede bir uyarı daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.