Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rahmi Doğan istifa mı etti? Sosyal medyadan duyurdu!

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabı üzerinden valilik görevinden ayrıldığını açıkladı. Açıklama sonrasında Hatay Valisinin kim olduğu, nereli olduğu ve neden istifa ettiği araştırılıyor. Yeni Hatay valisinin kim olacağı da ayrıca merak konusu oldu. Peki Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rahmi Doğan istifa mı etti? Ayrıntılar haberimizde...

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.



Sırasıyla şu görevleri yürüttü:

1992-1994 : Sivas Belediyesi

1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı

1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği

1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı

1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri

2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı

2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2013(5 Ay): İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri

2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü

2016-2018 : Kars Valisi

RAHMİ DOĞAN İSTİFA MI ETTİ?

Depremin ağır yıkıma yol açtığı Hatay’ın Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketi Sivas'tan aday adayı olacağını açıklayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Doğan, “Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan ‘aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

