HABER

Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan güvenlik birimleri, Kızılçat Hudut Karakolu ve Şenköy Mahallesi sorumluluk sahasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 23 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü kırsalında da sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38 Suriyeli yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

PARTNERSalako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!Salako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (2)
Çömlek ustası, 82 yaşında mesleği gelecek nesillere taşımak için torna başındaÇömlek ustası, 82 yaşında mesleği gelecek nesillere taşımak için torna başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay Yayladağı Suriye Sınırı Düzensiz Göçmen Jandarma polis

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Korkunç olay! Ölümden döndü

Korkunç olay! Ölümden döndü

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

Diyarbakır'da bombalı araç alarmı! Trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.