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Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:25 | Son Güncelleme

Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Furkan A, Modern Evler Mahallesi'ndeki evinin önünde elektrikli motosikletinin olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir zanlının direksiyon kilidini kırdıktan elektrikli motosiklet ile hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık iskenderun

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