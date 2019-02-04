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Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

Hassa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evlerinde ikamet eden Gülnaz Tarak (71) ile oğlu Süleyman Kaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Ekipler girdikleri evde anne ve oğlunun öldüğünü belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edilen anne ve oğlunun cesetleri, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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anne oğul Hassa Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 Ölü

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