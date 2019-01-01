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Hatay'da motosiklet kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:41 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde motosiklet kullanan kişi direksiyon hakimiyeti kaybederek, yol kenarına savruldu.

Savrulmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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arsuz hatay

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