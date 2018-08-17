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Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:09 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki bazı alanlarda devam eden uygulama 5 Eylül'e kadar uzatıldı

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlarındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının, 5 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde, alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almalarının, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından, Hatay hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez köyü arazi ve yollarının yanı sıra Bakanlar Kurulu kararıyla Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran'da süresi dolan, Teknecik-Denizgören, Kayapınar-Tekneceki, Çamlıtepe-Uygun, Dağardı, Topraktutan-Pulluyazı, Belengöz, Görentaş-Güveççi, Kılıçtutan, Şanlı, Karbeyaz, Şehit Üsteğmen M. Alim, Şehit Üsteğmen Ali Demirbüken, Yeşilce, Şehit Çavuş M. Özeker, Şehit Er Gökhan Çakır, Cilvegözü, Bükülmez 1 ve 2, Karakaya, Güntepe 1 ve 2, Ufuk, Halepli, Bayraktar 1 ve 2, Zafer Toka, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş, Sakız 1 ve 2 hudut karakolları bölgelerinin 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 5 Eylül 2018 Çarşamba günü 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, geçici özel güvenlik bölgesindeki tarım arazilerine, sahiplerinin tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için girişlerine saat 06.30'dan 19.00'a kadar kaymakamlıklarca, sınır birlik komutanlarıyla koordineli şekilde izin verileceği bildirildi.

Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

- Suriye sınırındaki bazı alanlarda devam eden uygulama 5 Eylül'e kadar uzatıldı

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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
2 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
3 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
4 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
5 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
7 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
8 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
9 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
10 / 10

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Anahtar Kelimeler:
hatay özel güvenlik bölgesi Valilik

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