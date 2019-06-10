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Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 01:14 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı memleketi Hatay’a getirildi.Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) naaşı Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Osmaniye’ye ardından karayolu ile memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.Tören mangası ve aile yakınları ile ilçe halkı tarafından karşılanan Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şehit Kurt, düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı memleketi Hatay’a getirildi.
Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) naaşı Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Osmaniye’ye ardından karayolu ile memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirildi.
Tören mangası ve aile yakınları ile ilçe halkı tarafından karşılanan Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt’un naaşı Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit Kurt, düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

Hatay’lı şehidin naaşı memleketine getirildi.

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