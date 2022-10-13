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HAVA DURUMU: 13 Ekim hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri nasıl? Meteoroloji'den flaş açıklama!

13.10.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ekim hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada cuma gününden itibaren yağışlı havaların geri döneceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının az da olsa azalacağı kaydedilirken hafta sonu yapış görüleceği ifade edildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri nasıl? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. İşte 13 Ekim hava durumu...

HAVA DURUMU: 13 Ekim hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri nasıl? Meteoroloji'den flaş açıklama!

13 Ekim hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu dereceleri nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 13 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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