Havada aşk kokusu var! Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncusu Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu'ndan samimi pozlar!

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayında ekrana gelmeye başlayan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol arkadaşı İlhan Şen ile anılan Burcu Özberk, aşk iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

ROL ARKADAŞI HAKKINDA ÇIKAN AŞK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ!

Burcu Özberk, rol arkadaşı İlhan Şen hakkında çıkan iddialara "Benimle ilgili çıkan aşk hikayelerini gerçekten şoklara girmiş bir şekilde okuyorum." şeklinde yanıt vermişti.

Konu ile ilgili "Çıkan haberler için ilişkim yoktur, ilişkim olursa saklamam diye çok söyledim." ifadesini kullanan Özberk, yine Murat Kazancıoğlu hakkındaki aşk iddialarına da "Hayır" şeklinde yanıt vermişti.

"KALBİM AŞKA KAPALI DEĞİL"

Gazetecilerin sorusuna karşılık kalbinin aşka kapalı olmadığını belirten Özberk, daha önce adının aşk iddialarına karıştığı Murat Kazancıoğlu ile bu kez Emirgan'da görüntülendi.

DÜŞMESİN DİYE BELİNDEN TUTTU!

Bir mekanın önünde beraber görüntülen Kazancıoğlu ile Özberk'in samimi halleri kameralara yansırken, Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i düşmesin diye belinden tutması da dikkat çekti.



