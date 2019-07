Havada paraşütleri birbirine dolanan iki paraşütçü, ölümle burun buruna geldi

ÖNEMLİ OLAN RİSKLERİ YÖNETEBİLMEK

İstanbul’dan uçuş için gelen ve eğitim sürecinde bulunan Cihan Emre ile Dilek Uçar, “Ufak bir kaza yaşadık ama şuanda gördüğünüz gibi çok iyiyiz, sıkıntımız yok. Aldığımız eğitimlerde bunun nasıl uygulanacağı bize detaylı anlatılıyor. Yamaç paraşütü sonuçta riskleri var. Keyif almak için bunu yapıyoruz. Ama her keyif aldığımız spor içerisinde bu futbolda dahil bir risk var, önemli olan bu riskleri yönetebilmek, bunlara karşı önlem alabilmek. Bu her an herkesin başına gelebilir ama gördüğünüz gibi doğru eğitimle, soğukkanlılık ile biz Dilek ile ikimiz talihsiz bir olay yaşadık olabilir ama hocalarımızın bize öğrettiği şekilde bire bir yedeklerimizi atarak yere gayet güzel iniş yaptık. İletişim ve takip çok önemli yani biz o anda panik halinde ne yapacağımızı bilemeyebilirdik fakat biz orada takip ediliyorduk ve hemen anında komut geldi, biz o anda yedekleri açarak iniş yaptık, şuanda çok iyiyiz. Önemli olan doğru eğitim ve soğukkanlılık ile bu olaydan çıkmak” dedi.