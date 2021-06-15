Havalar ne zaman düzelecek? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'in 5 günlük hava durumunu paylaştı

Marmara Bölgesi’nde birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar vatandaşları meraklandırdı. Haziran ayında havaların bu denli soğuması vatandaşı endişelendirirken, meteorolojiden hava durumu ile ilgili uyarı geldi. Dün yaşanan sağanak yağışın ardından meteoroloji 15 Haziran Salı günü için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan şiddetli yağmur, İstanbul öncelikli olmak üzere Trakya çevrelerinde de gök gürültülü şekilde kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.