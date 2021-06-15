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Havalar ne zaman düzelecek? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'in 5 günlük hava durumunu paylaştı

15.06.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç gündür havaların soğuması tatil planı yapan kişilerin de dikkatini çekti. Özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olan soğuk havalar, beraberinde yağışı da getirdi. Özellikle 14 Haziran tarihinde yağan yağmur birçok yerde su taşkınlarına yol açarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmura teslim oldu. Havaların ne zaman tekrar ısınacağını merak eden vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Peki havalar ne zaman ısınacak?

Havalar ne zaman düzelecek? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'in 5 günlük hava durumunu paylaştı

Marmara Bölgesi’nde birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar vatandaşları meraklandırdı. Haziran ayında havaların bu denli soğuması vatandaşı endişelendirirken, meteorolojiden hava durumu ile ilgili uyarı geldi. Dün yaşanan sağanak yağışın ardından meteoroloji 15 Haziran Salı günü için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan şiddetli yağmur, İstanbul öncelikli olmak üzere Trakya çevrelerinde de gök gürültülü şekilde kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Özellikle gece saatlerinde Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul ve Trakya çevresinde kuvvetli bir yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıklarında ciddi oranda değişiklikler olmasa da iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı normalin altında seyrediyor. Doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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