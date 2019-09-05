HABER

Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Sakarya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan sanığın "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı son alınan bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirterek, dosyanın Adli Tıp Kurumu ya da mahkemenin belirleyeceği üniversite öğretim üyelerinden oluşan heyete gönderilerek tekrar bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Müşteki avukatları da çelişkilerin giderilmesi amacıyla tekrar bilirkişi raporu alınması için dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümüne gönderilmesi talebinde bulundu.

Müştekiler de avukatlarının beyanlarına katıldıklarını dile getirdi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Kuzuluk ve Akyazı belediyeleri ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş hakkında herhangi bir soruşturmanın devam edip etmediği, daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp kaldırılmadığının sorulmasına ve taleplerin gelecek cevaptan sonra değerlendirilmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

- Olay ve süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran’da görülen davada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından, suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda yangınGÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda yangın
Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangınFoça'da besi çiftlikleri yakınında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akyazı sakarya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Gelen şikayetler üzerine Mansur Yavaş harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.