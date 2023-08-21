HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hawaii'deki yangında korkunç bilanço: 114 kişi öldü, 850 kişiden haber alınamıyor

Hawaii'deki yangında korkunç bilanço: 114 kişi öldü, 850 kişiden haber alınamıyor

21.08.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos'ta başlayan ve son belirlemelere göre 114 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Yaşanan felaketin 100 yılın en ölümcül orman yangını olduğunu ifade eden ABD Başkanı Joe Biden da incelemeler yapmak üzere afet bölgesine hareket etti.

Hawaii'deki yangında korkunç bilanço: 114 kişi öldü, 850 kişiden haber alınamıyor

Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda günlerce süren orman yangının acı bilançosu açıklandı. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin son verileri paylaştı.

AW005947_01

YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bissen, 114 kişinin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini, 27 cesedin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığını belirten Bissen, yangında yakınları kaybolan ailelerin DNA örneği vermek için Maui ve FBI yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

AW005947_03

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden da ilerleyen saatlerde Hawaii'deki afet bölgesini ziyaret edecek.

2023-08-21T155128Z_1874733783_RC2FS2A6J8CK_RTRMADP_3_HAWAII-WILDFIRES

ÖLÜ SAYISININ BELİRLENMESİ 10 GÜNÜ BULACAK

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Ağustos'ta başlayan Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu ifade etmiş, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

AW005947_04
Hawaii Valisi Josh Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek, toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

AW005947_05

İHMAL İDDİASI

Diğer yandan ise yangınlara müdahalenin "itfaiye ekibinin sayıca az olması ve ekipman eksikliği" nedeniyle gecikmiş olabileceği ileri sürülürken yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddia edildi.

AW008044_02

Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, orman yangınlarına ilişkin dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AW008617_01
Afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiaları gündeme geldi.

AW009407_13
Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söyledi. Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetti. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçılan paraların sırrı çözüldü! Görüntülerdeki anne kızın gelip paralarını alması bekleniyorSaçılan paraların sırrı çözüldü! Görüntülerdeki anne kızın gelip paralarını alması bekleniyor
Gaziantep Valisi Çeber: '4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı'Gaziantep Valisi Çeber: '4 bine yakın ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Hawaii abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.