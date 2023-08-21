Hawaii'deki yangında korkunç bilanço: 114 kişi öldü, 850 kişiden haber alınamıyor

Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda günlerce süren orman yangının acı bilançosu açıklandı. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin son verileri paylaştı.

YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bissen, 114 kişinin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini, 27 cesedin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığını belirten Bissen, yangında yakınları kaybolan ailelerin DNA örneği vermek için Maui ve FBI yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden da ilerleyen saatlerde Hawaii'deki afet bölgesini ziyaret edecek.

ÖLÜ SAYISININ BELİRLENMESİ 10 GÜNÜ BULACAK

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Ağustos'ta başlayan Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu ifade etmiş, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.



Hawaii Valisi Josh Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek, toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

İHMAL İDDİASI

Diğer yandan ise yangınlara müdahalenin "itfaiye ekibinin sayıca az olması ve ekipman eksikliği" nedeniyle gecikmiş olabileceği ileri sürülürken yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddia edildi.

Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, orman yangınlarına ilişkin dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiaları gündeme geldi.



Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söyledi. Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetti. (AA-İHA)



