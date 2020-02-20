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Hayalindeki evi 11 gemi konteyneri ile inşa etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

ABD'li Will Breaux hayallerini süsleyen rüya evi Tayland seyahati sonrası hayata geçirdi. 11 tane gemi konteynerini birleştiren Will, kocaman bir eve sahip oldu. Üst üste istiflediği konteynerlerle 3 katlı bir ev yapan Breaux'un kusursuz evi...

Herkesin rüya evi için farklı düşünceleri ve kendi fikirleri vardır. Bir kişi için sahil kenarında küçük, şirin bir bungalov olabilir, bir diğeri için ise kırsalda üç katlı bir konak olabilir. Hayalinizdeki evin birbiri üzerine yığılmış bir sürü gemi nakliye konteynerinden oluşabileceğini hiç düşündünüz mü?

20 yıllık hayaline kavuştu

Dünyanın dört bir köşesini gezmiş gezgin Will Breaux de muhtemelen bu şekilde düşünmüyordu ama Tayland seyahatinde görüp çok beğendiği gemi konteynerinden evler tıpkı hayalindeki gibiydi. Sonuç olarak hayallerindeki evi tam olarak 11 adet gemi konteynerinin birleştirilmesi ile tasarladı.
Will Breaux'un evi Houston, ABD’deki Mc Gowen caddesinin üzerinde bulunuyor. Breaux'e göre 11 yük konteynerinden oluşan bu ev bu şekilde inşa edilen evlerin en büyüğü. Ev, 11 adet yük konteynerinin 3 kat olacak şekilde üst üste yerleştirilmesiyle inşa edilmiş.
En üst kısımda da tek konteynerden oluşan bir çatı katı bulunuyor.
Will, 2000'li yılların başından beri böyle bir evde yaşamanın hayalini kuruyor.
Ancak uzun yıllar boyunca araştırmasına rağmen "işte bu" diyeceği bir ev bulamamış.
En son Tayland seyahatinde görüp çok beğendiği gemi konteynerinden evler tıpkı hayal ettiği gibiydi. Gemi konteynerinden ev fikrini uygulamaya koydu ve istediği evi kendi zevkine göre inşa etmeye karar verdi.
İşe başladığında daha önce yük konteynerinden inşa edilmiş evlerin plan ve projelerini detaylı olarak inceliyor.
Ardından yük konteynerlerinden evler inşa eden bir firma ile anlaşıyor.
Fakat aradan uzun zaman geçmesine rağmen bir gelişme olmayınca Will firma ile anlaşmasını feshediyor.
Bu durumu daha sonra "aradan geçen onca zamandan sonra bu insanların bana istediğimi veremeyeceklerini anladım” diye özetliyor.
Ve Will'in tek başına kendi evini planlayıp inşa etme macerası başlıyor.
Will, konteyner evde yaşama fikrine şöyle yaklaşıyor:
Yük konteynerleri sağlam, yangına dayanıklı, uzun ömürlü, kasırgalardan etkilenmiyor ve kendilerine has bir tarzları var.
Belirtmek gerekiyor ki Will profesyonel bir inşaat ustası değil. Evi nasıl yapacağı konusunda da herhangi bir bilgisi ve tecrübesi yok.
Ancak kafasına koyduğu bu hayalini gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve kararlı.
İlk olarak evin 3 boyutlu bir taslağını hazırlayan Will ardından uzun saatler boyunca yük konteynerinden ev inşa etmenin tekniklerini ve inceliklerini öğrenmiş.
Breaux şimdilerde inşa ettiği 230 metrekarelik evinin keyfini çıkarıyor. (Fotoğraflar Breaux'un internet sitesinden alınmıştır)
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Anahtar Kelimeler:
ABD Will Breaux gemi konteyneri

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