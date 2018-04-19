Hayalinizdeki kot pantolonu evdeki basit püf noktalarıyla yapabilirsiniz

İşte 10 etkili çözüm...

Evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle kotlarınıza yeni bir hava katın...

1 / 10 Kot pantolonunuzdaki kokuları gidermek için Kot pantolonunuzu çok sık yıkamamanız tavsiye edilmesine rağmen, eninde sonunda bunları yıkamanız gerekir. Her türlü hava koşulunda kot pantolon giymek, her türlü nem ve kokuyu da içine hapsetmesi anlamına gelir. Kokudan kurtulmak zor olabilir. Ancak, düşündüğünüz kadar zor değil. Tek yapmanız gereken, kot pantolonunuzu katlamak, bir kilitli torbaya koymak ve bir gece dondurucuda tutmak. Kokudan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

2 / 10 Pantolonların renk vermesini önlemek için Yepyeni bir kot pantolon almak her zaman heyecan verici bir an. Bununla birlikte, bazen onları yıkamaya atıp atmama konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz. Pantolonunuz diğer çamaşırlara rengini verebilir hatta ellenizi bile lekeleyebilir. Neyse ki bunu önlemenin bir yolu var. Eşit miktarda tuz ve suyu karıştırın kotunuzu bu suyun içine bastırın. Bu kotunuzun rengini sabit tutacak akmasını önleyecektir.

3 / 10 En sevdiğiniz kotun ömrünü uzatın Mutlaka herkesin favori bir kot pantolonu vardır. Ancak zamanla parlaklıklarını ve yeniliklerini kaybederler. Yapmanız gerekense çok basit. Tek yapmanız gereken kotları nemliyken ütülemektir. Bu şekilde, kotlarınızın ömrünü uzatacağınızdan emin olabilirsiniz.

4 / 10 Kotların kırışmaması için Kurutucuya attıktan sonra özellikle kot pantolonların daha çok kırıştığını görürüz. Sert malzemeden üretildikleri için kotların kırışıklığından kurtulmak daha zordur. Sonuçta kırışık kıyafetlerden kimse hoşlanmaz. Kurutucuya birkaç buz küpü eklerseniz sorunun önüne geçmiş olursunuz.

5 / 10 Kotları beyazlatmak için Kot şortlarınızı, pantolonlarınızı ya da kot gömleklerinizi bambaşka bir hale getirebileceğiniz diğer yöntem ise çamaşır suyunda bekletmek. İstediğiniz renk farkı olana kadar çamaşır suyunda bekletin. Ardından bol suyla durulayıp çamaşır makinesinde yıkayın.

6 / 10 Daraltmak için Etkili bir daralma için, kot pantolonunuzu sıcak suda yıkayın ve hızlı bir kurulama için kurutma makinesine atın. Bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra, kotunuz istediğiniz gibi daralacaktır.

7 / 10 Evde yırtık kot yapmak için Yenilerini satın almak yerine, evde de yırtık kot yapabilirsiniz. Gerçekçi bir görünüme kavuşmak için daima orta ve hafif yıkanmış kotları seçin. Makas, jilet veya bıçak yardımıyla kotta delik açmak daha kolaydır. Yıpranmış bir görünüm için, peynir rendesi veya ponza taşı da kullanabilirsiniz.

8 / 10 Soluk bir etki oluşturmak için Kotunuzu limon suyu konsantresiyle karşmış suya batırın. Birkaç saatliğine ıslatın, arada sırada kontrol edin. Yapılan solma miktarından memnun kaldığınızda, akan suyun altında iyice durulayın. Güneşte kurutun ve istenilen sonuca dek işlemi tekrarlayın.

9 / 10 Kot pantolonunuzu bir beden daha büyük yapın İlk önce kalça, bel veya uyluk gibi işlem yapmak istediğiniz alanları seçin. Ilık su dolu bir tencerede kotunuzu 15 dakika boyunca bekletin. Ve daha büyük yapmak istediğiniz alanlara baskı yapın. Aynı zamanda alanları en az 10 dakika boyunca elle çekin. Kuruyana dek ara ara esnetin. Yarı kuru olduktan sonra güneş altında kurutun.