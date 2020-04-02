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Hayalinizdeki temiz bir banyo çok uzakta değil! Bulaşık deterejanını bu mucizeyle karıştırın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik yapmak bazılarına rahatlıcı bir hareket gelirken, bazıları için düşüncesi bile kabus gibi gelebiliyor. Özellikle banyoyu temizleme düşüncesi. Ancak bu mucize ürünle banyonuzu her zamankinden daha iyi temizlemenizleyebilirsiniz. Fayanslar ve fayans aralarındaki lekelerde, cam duş kapılarındaki kireçten kendinizin yapacağı bir mucize ürünle kurtulabilirsiniz. Emin olun ortalama bir temizlik ürünü bunu gerçekleştiremeyecektir.

Hayalinizdeki temiz bir banyo çok uzakta değil! Bulaşık deterejanını bu mucizeyle karıştırın

Her gün duş almak hepimizin yaptığı bir eylem. Bir de aynı evin içinde birkaç kişi yaşıyorsa banyonun boş kaldığını görmek çok güç olabilir. Bununla birlikte, duş kabininde biriken sabun artıkları, kireç ve lekelerle de karşılaşmak sürpriz değil.

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Ancak bulduğumuz ve denemiş bu çözümle uzun uzun ovalamalardan vazgeçeceksiniz. İşte ihtiyacınız olanlar.

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250 ml bulaşık sabunu, 250 ml ılık sirke, huni, bir sprey şişesi, bir sünger. Sirkeyi mikrodalgada veya ocaktaki bir tencerede ısıtın. Hem bulaşık sabunu hem de ılık sirkeyi huni kullanarak sprey şişesine koyun.

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Şişeyi çalkalayın, böylece iki bileşen birbirine karışır. Bu karışımı duşunuzun duvarlarına püskürtün ve süngeri kullanarak biraz fırçalayın. Yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Hepsi bu kadar!

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