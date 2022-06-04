Hayaller ve Hayatlar dizisinden Güneş'in beyazlar içindeki kombinini beğenenlere takım önerileri

Aybüke Pusat, rol aldığı her projede sadece başarılı oyunculuğuyla değil giydikleriyle de adından bahsettirmeyi başarıyor. Yetenekli oyuncunun Hayaller ve Hayatlar dizisinde canlandırdığı Güneş karakterinin beyaz, modern tasarımlı ceket pantolon takımı da epey beğeni topladı. Eğer siz de bu şık takımı beğenenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Tıpkı Güneş gibi size de çok yakışacak uygun fiyatlı alternatifleri bir araya getirdik. Gelin, şıklığınızı tamamlayacak takımlara hep birlikte göz atalım.

1. YYNUDA Kareli Elbise Seti ile ofis şıklığı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Ofisteki görünümünüze blazer takım ile şıklık katmak istiyorsanız aradığınız ürün YYNUDA Kareli Elbise Seti olabilir! Takım; karo desenli, tek düğmeli, şık tasarıma sahip pantolon ve ceketten oluşur. Hayaller ve Hayatlar dizisindeki Güneş'in takımının daha klasik alternatifi sayılabilecek model, dar kesimiyle göz doldurur. Ürünün kırışmayan ve tüylenmeyen yüksek kaliteli kumaş yapısı, uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlar. Kış mevsiminde kazak, yaz mevsiminde ise crop üstlerle tercih edebileceğiniz takım, bulunduğunuz ortamda şıklığınıza şıklık katmayı vadeder. Duruşu ve rengiyle dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri olacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

2. SeninOlsun Ekru Keten Takım ile modern bir görünüm yakalayın

"Aybüke Pusat'ın dizide giydiği takıma çok benzer bir ürün istiyorum." diyorsanız sizi SeninOlsun Ekru Keten Takım ile tanıştıralım! Ekru renkli takımın ceketi, iri düğme detaylarıyla dikkat çeker. Yüksek bel pantolonu ise modayı yakalar. Ürünün keten kumaşa sahip olması yaz mevsiminde terlemenizi engelleyerek rahat hissetmenizi sağlar. Kış aylarında ceketin içine koyu renkli kazak giyerek harika kombinler oluşturabileceğiniz takım ile Aybüke Pusat'ın kombinine benzer bir görünüm elde edebilirsiniz. Takımı babet, topuklu veya loafer ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Uygun fiyatıyla öne çıkan ürüne mutlaka göz atmalısınız.

3. Verliked Önü Açık Blazer ve Etek Takım ile stilinizi yansıtın

Takımlar genelde pantolon ve ceketten oluşsa da kalem etek blazer ikilisi epey beğeniliyor. Benzersiz tasarımıyla Verliked Önü Açık Blazer ve Etek Takım, vücut hatlarınızı ortaya çıkararak üzerinizde zarif bir duruş sergiler. Yüksek kaliteli kumaşla hazırlanan takım, cilt dostu ve kırışıklığa dayanıklı yapısıyla gören herkesi kendine hayran bırakır. Takımı elbise dolabınıza dâhil edip gold rengi minimal kolye ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz. Ofisten önemli davetlere kadar birçok ortamda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Her kadının gardırobunda olması gereken ürünü severek giyeceğinize eminiz.

4. Sytaun Suit Ceket Etek Takım ile tüm dikkatleri üzerinize çekin

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Etekli takımlardan bahsetmişken mini modellere değinmemek olmaz. Hayaller ve Hayatlar dizisindeki Güneş karakteri gibi şık ve enerjik görünmek isteyenler için Sytaun Suit Ceket Etek Takım, uygun bir seçenek olabilir. İri gold renkli düğmeleri ve cep detayları takıma hareketlilik kazandırırken eteğin mini boyu dinamik bir görünüm sunar. Her ortama uyum sağlayabilecek takımı sneaker ayakkabılar ve gold takılarla tamamlayarak spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Kış aylarında ise diz üstü çizmelerle kullanabilirsiniz. Kaliteli, uygun fiyatlı takım arayışındaysanız ürüne göz atmadan geçmeyin!

5. MODAGK Bej Keten Ceket Pantolon Takım ile modayı yakalayın

"Şık görüneyim ama rahatlığımdan da ödün vermeyeyim." diye düşünenleri MODAGK Bej Keten Ceket Pantolon Takım ile tanıştıralım. Yüksek bel kesime sahip pantolonu ve oversize ceketi ile gün boyu konfor vadeden model, âdeta sportif şıklığın anahtarı. Hemen her renge kolayca uyum sağlayacak takımı dilediğiniz tarzda takı ve ayakkabılarla tamamlayabilir, farklı stillerde kullanabilirsiniz. Spor ayakkabı ve omuz çantaları ile günlük, stilettolarla ofis kombinlerine uyarlayabileceğiniz takımın içinde çok iyi hissedeceğinize eminiz. Şıklığınıza rahatlık katacak modele göz atmadan takım almayın deriz.

6. MAİ COLLECTİON Bodrum Keten Takım ile yaz mevsimi hissedin

Hafif kumaşıyla yaz aylarında rahat etmenizi sağlayacak MAİ COLLECTİON Bodrum Keten Takım Bej, sıcaklara rağmen blazer şıklığını sürdürmek isteyenlerin favorisi! Oversize gömleği ve yüksek bel kesimli pantolonu ile beğeni toplayan ürün, keten kumaşıyla gün boyu konfor sunar. Bahar ve yaz kombinlerinizin kurtarıcı parçaları arasında yer alacak takımı crop üst veya yarım atletlerle tamamlayabilirsiniz. Her kadının sahip olması gereken ürün geniş beden aralığına sahip olduğu için bedeninize uygun olanı kolayca bulabilirsiniz. Bütçenize dost ve kaliteli takım arayışındaysanız ürüne şans vermeyi ne dersiniz?

7. TRENDYOLMİLLA Ekru Hırka Pantolon Triko Alt-Üst Takım, sonbaharın vazgeçilmezi olacak

Yaz mevsimi için ikili takım önerisi vermişken sonbahara uygun alternatif sunmazsak olmaz! TRENDYOLMİLLA Ekru Hırka Pantolon Triko Alt-Üst Takım, göz alıcı rengiyle sade ve şık görünmenize imkân tanır. Akrilik ve polyester kumaştan üretilen triko ürün, sonbaharın hafif serinliğinde sizi bir yandan ısıtacak diğer yandan kusursuz görünmenizi sağlayacak. Düğme detaylı hırkayı farklı alt parçalarla da giyebilir, çeşitli kolyelerle taçlandırarak her ortamda casual tarzınızı konuşturabilirsiniz. Uzun trençkot ve botlarla tamamlayabileceğiniz takımı daha yakından inceleyin ve sepetinize eklemeyi unutmayın!

8. Rengiyle büyüleyen SeninOlsun Vizon Keten Takım ile havalı görünün

Hayaller ve Hayatlar dizisinde Güneş karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın takımına çok benzeyen başka bir ürünle karşınızdayız. Pusat'ın takımına daha koyu renkli seçenek olan SeninOlsun Vizon Keten Takım, kusursuz görünümden hoşlananların ilk tercihlerinden biri. Cep ve düğme detaylarıyla hareketlenen ceket, kısa kesimli olduğu için yüksek bel pantolonlarla rahatlıkla uyum sağlar. Keten kumaşla üretilen takımı ofiste, toplantılarda ya da şık akşam davetlerinde tercih edebilirsiniz. Topuklu veya loafer ayakkabıyla tamamlayıp saçınızı toplayarak muhteşem ve iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Her ortamda tarzınızı zirveye taşıyacak keten takıma daha yakından bakmak istemez misiniz?