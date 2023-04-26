Hayat Bilgisi'nin Mennan'ıydı! Erdal Türkmen son haliyle şaşırttı! Bambaşka bir meslek seçti

Hayat Bilgisi dizisinde okul müdürünün yardımcısı ve hademe Mennan karakterini canlandıran 52 yaşındaki Erdal Türkmen'in değişimi olay oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi.

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Erdal Türkmen, İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi yayınlandığı döneme adeta damga vurmuştu.

Ünlü oyuncu Erdal Türkmen, önce "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan rolüyle, sonrasında da "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı.

Aktif oyunculuk mesleğini bırakan ünlü isim şu sıralar çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

OYUNCULUKTAN TIKTOKERLIĞA...

Ünlü isim şimdilerde bir yandan sokak röportajları yapıyor bir yandan da TikTok'ta canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Çektiği sokak röportajlarını Instagram ve Youtube kanallarından yayınlayan Türkmen'in, Instagramda 1.820, Youtube'da ise 1.37 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü ismin TikTok'ta ise 2774 takipçisi var.





