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Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu değişimiyle şaşırttı! Son hali olay oldu

30.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi 2003-2006 yılları arasında yayınlanmış ve büyük bir ilgiyle izlenmişti. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizideki oyuncuların son halleri ise zaman zaman gündeme geliyor. Dizide sempatik tavırları ile hafızalara kazınan Ürperi karakterine hayat veren Ceren Soylu değişimiyle herkesi şaşırttı.

Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu değişimiyle şaşırttı! Son hali olay oldu

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren ve her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Hatay Bilgisi samimi hikayesiyle gönüllere taht kurmuştu. Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı aile, gençlik ve komedi türündeki dizide yer alan oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

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Dizide sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Ürperi karakterine hayat veren Ceren Soylu değişimiyle herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak bir hayat süren ünlü oyuncunun son haline 'Yıllar ona hiç acımamış', 'Çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Tam ismi Nigar Ceren Soylu olan oyuncu, 23 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi arkeoloji bölümünü okudu. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde operet ve müzikal oyunculuğu bölümünü bitirdi.

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53 yaşındaki oyuncu, Amsterdam Sanat Akademisi'nde dans ve müzik eğitimi de aldı.

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Ceren Soylu bugüne kadar; 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol aldı.

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