Hayat kurtaran ilk yardım bilgileri

Her durumda, bazı ilk yardım tekniklerini bilmek, kendimizi ve en sevdiğimiz insanları korumak için yapabileceğimiz en küçük şeydir. Kim bilir belki, tanımadığımız birinin bile hayatını kurtarabiliriz. Sizin için en etkili ilkyardım ve hayatta kalma tekniklerini topladık. Umarız hayatınızda hiçbir zaman kullanmanız gerekmez, ancak bilmekte de fayda var!

Boğulma esnasında

Eğer boğuluyorsanız öncelikle sakin olun ve öksürmeye başlayın. İşe yaramazsa elinizi yumruk yapıp, kaburganızın altına bastırın yukarı aşağı J hareketi yapın. Bu da yardımcı olmuyorsa, vücudunuzu bir sandalyeye (veya bel seviyenizdeki başka herhangi bir nesne) karşı koyun ve ellerinizi önünüzde tutarak bastırın. Yabancı nesneler çıkıncaya kadar bu manevrayı tekrarlayın.

2. çözüm

Dirseklerinize ve dizlerinize hızla ayakta durun, kollarınızı öne doğru atın ve göğsünüzle karnınızla yere düşün. Çok acı vericidir, ancak hayatınızı kurtarabilir.

Büyük bir fırtınanın yaklaştığını nasıl anlarsınız?

Bulutlar azdır ve küme şeklindedir. Karanlık, hatta koyu kahverengidirler. Bulutlar siyahsa, rüzgarın olmadığı şiddetli bir yağmur olur. Bulutlar kahverengiyse, rüzgarla beraber yağmur gerçekleşir. Bulutlar uzaklaşıyorsa, yağmurun olmayacağı anlamına gelir.

Aracın frenleri çalışmıyorsa ne yapmak gerekir?

Aracınızın frenleri çalışmyorsa, panik yapmayın. Emniyet kemeriniz mutlaka bağlı olsun. Acil durum ışıklarını ve uzun menzilli farlarınızı kullanarak diğer sürücülerin dikkatini çekmeye çalışın.

Fren pedalına kuvvetli ve ani hareketlerle basın. Fren sisteminde bu şekilde basınç oluşturabilirsiniz. Sonra, yavaş yavaş vites düşürün. Mekanik bir şanzıman varsa, debriyaj pedalına basın. Mekanik bir şanzıman varsa, debriyaj pedalına basın. Otomatik şanzımana sahipseniz, vites değiştiriciyi L konumuna getirin.

İzleniyorsanız ne yapacaksınız?

Birinin sizi takip ettiğini düşünüyorsanız, öncelikle bunun doğru olduğundan emin olun. Kişinin bakış biçimini ezberleyin ve aniden yönünüzü değiştirin. O kişi hala arkanızdaysa telefonla konuşup bir arkadanışla görüşeceğinizi belirten bir konuşma yapın. Ve bir kafeye girin. Doğrudan bir polis karakoluna gitmek de iyi bir fikir olabilir.

Kalp krizi geçiriyorsanız?

Kendiniz ya da etrafınızdaki birinin kalp krizi geçirdiğini hissederseniz derhal ambulans çağırın. Ve panik yapmamaya gayret edin. Derin nefes almaya ve öksürmeye başlayın. Derin solunum akciğerlere oksijen getirir ve öksürük göğüsleri uyararak kalp ritmini geri getirmeye yardımcı olur ve ambulans gelene kadar buna devam edin.

Ateş yakmak için

Ateş yakmak için hiçbir ekipmanınız yoksa, bu durumda prezervatif ve güneş ışığı kullanabilirsiniz. Prezervatif içine biraz su koyun ucunu bağlayın. Kuru otlara ya da bir kağıt üzerine odaklayarak mercek olarak kullanın. Sabırlı olun ve beklemeye başlayın.

Deprem esnasında

Popüler kanının aksine deprem esnasında bir kapının altına saklanmamalısınız. Bazı büyük nesnelerin yakınında saklanmak daha iyi. Fetal pozisyonda yanına uzanın.

Kalabalıklar içinde kaldıysanız

Kendinizi asi bir kalabalığın merkezinde bulursanız, kalabalığın yönünü değiştirmeyin. Yapmanız gereken tek şey, taraflardan birine doğru eğilerek, kalabalıkla dikkatli bir şekilde hareket etmektir. Önemli olan başkasının yolunu engellemeden doğru ve yavaş hareket etmektir çünkü bu durumda itilebilir veya yere götürülebilirsiniz. Ailenizle beraberseniz çocuğu omzunuza alın köşegen bir yönde hareket edin.

İlk yardım bandajı nasıl hazırlanır?

Bir kazanın gerçekleşmesinden sonraki ilk dakikalar son derece öenmlidir. Doğru bandaj bir insanın hayatını bile kurtarabilir. Kırık gibi durumlarda elastik rulo bandaj kullanabilirsiniz. Bu tür bandaj, göğüs yaralanması veya köprücük kemiğinin kırılması durumunda da kullanılabilir.

Birisi bayıldığında

Etrafınızdaki bir kişi bilinçsiz ve nefes alıyorsa, ambulansı arayın, ancak daha önce kişinin güvenliğini sağlamak için şunları yapın: Kişinin kafasını hafifçe yana yatırın - bunu yaptığınız zaman ağız biraz açılır. Çeneyi kaldırın ve eğer kişi gerçekten nefes alıyorsa dinleyin. Nefesini 10 saniye kontrol edin. Kişinin yanına diz çöküp, fotoğrafta görüldüğü gibi bir elini yanağının altına koyun. Önemli: omurga yaralanmasından şüpheleniyorsanız, kişiyi hareket ettirmeyin. Boynunu hareket ettirmeden ağzını nazikçe açın.

Belki de bazı etkili hayatta kalma ipuçlarını biliyorsunuzdur. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Kim bilir, belki ipucunuz birinin hayatını kurtaracaktır!