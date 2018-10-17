Hayat kurtaran püf noktaları! Parfümü, fondöteni ve birçok şeyi yanlış yerde saklıyoruz

FINDIK
Çoğu kişi fındık gibi çerezleri mutfak dolabında saklıyor ancak uzmanlara göre bu tür kuru yemişler uzun süre dayanılıklık ve lezzetlerini korumaları için buzdolabında saklanmalı.
YUMURTALAR
Yine birçoğumuz yumurtaları buzdolabı kapısında muhafaza ediyoruz. Ama burası yumurtaları saklamak için kötü bir yer. Uzmanlar buzdolabı kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle sıcaklıkta sürekli bir değişim olduğunu, bu nedenle yumurtaların tazeliklerini kaybedeceklerini söylüyorlar. Yumurtalar, sıcaklığın sabit olduğu yerlerde saklanmalı.
AVOKADO
Olgunlaşma sürecini geciktirdiği için avokadolarınızı da buzdolabı dışında muhafaza edin.
UN
Unu kullandıktan sonra tekrar paketinde saklamayın, hava geçirmez bir kaba koyun. Unu pakette saklamak bakteri oluşumuna neden olur.
PARFÜM
Buzdolabında et ve sebze rafı gibi parfüm rafı da olmalı. Uzmanlar, yüksek yağ içeriğine sahip parfümlerin ısıya maruz kaldığında zamanla bozulabildiği söylüyor. Bu yüzden soğuk tutun, kokunuz hep taze kalsın.
FONDÖTEN
Muhtemelen bu ürünü makyaj çantası ya da tuvalet masasında muhafaza ediyorsunuz ama tıpkı parfüm gibi fondötenin yeri de buzdolabı.
YOGA MATI
Yoga matınızı ısıdan uzak serin bir yerde saklarsanız daha uzun süre dayanmasını sağlarsınız.
KIYAFETLER
Neyse ki kıyafetlerimizi hala doğru yerde, gardıropta saklıyoruz. Ancak kıyafetleri mevsimine göre yaz-kış olarak ayırın. Dolabınızı fazlalıklardan arındırarak nefes almasını sağlayın.
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