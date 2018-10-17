KADIN

Hayat kurtaran püf noktaları! Parfümü, fondöteni ve birçok şeyi yanlış yerde saklıyoruz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 17.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Yiyeceklerimizi ve giyeceklerimizi bir saniye bile düşünmeden gelişigüzel dolaplarımıza yerleştiriyoruz. Ancak, uzmanlar yanlış yerlere konulan eşyaların çabuk bozulduklarını söylüyor. İşte yumurtadan parfüme, günlük eşyaları saklamanın yolları!

Hayat kurtaran püf noktaları! Parfümü, fondöteni ve birçok şeyi yanlış yerde saklıyoruz

FINDIK

1

Çoğu kişi fındık gibi çerezleri mutfak dolabında saklıyor ancak uzmanlara göre bu tür kuru yemişler uzun süre dayanılıklık ve lezzetlerini korumaları için buzdolabında saklanmalı.

YUMURTALAR

2

Yine birçoğumuz yumurtaları buzdolabı kapısında muhafaza ediyoruz. Ama burası yumurtaları saklamak için kötü bir yer. Uzmanlar buzdolabı kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle sıcaklıkta sürekli bir değişim olduğunu, bu nedenle yumurtaların tazeliklerini kaybedeceklerini söylüyorlar. Yumurtalar, sıcaklığın sabit olduğu yerlerde saklanmalı.

AVOKADO

3

Olgunlaşma sürecini geciktirdiği için avokadolarınızı da buzdolabı dışında muhafaza edin.

UN

4

Unu kullandıktan sonra tekrar paketinde saklamayın, hava geçirmez bir kaba koyun. Unu pakette saklamak bakteri oluşumuna neden olur.

PARFÜM

5

Buzdolabında et ve sebze rafı gibi parfüm rafı da olmalı. Uzmanlar, yüksek yağ içeriğine sahip parfümlerin ısıya maruz kaldığında zamanla bozulabildiği söylüyor. Bu yüzden soğuk tutun, kokunuz hep taze kalsın.

FONDÖTEN

6

Muhtemelen bu ürünü makyaj çantası ya da tuvalet masasında muhafaza ediyorsunuz ama tıpkı parfüm gibi fondötenin yeri de buzdolabı.

YOGA MATI

7

Yoga matınızı ısıdan uzak serin bir yerde saklarsanız daha uzun süre dayanmasını sağlarsınız.

KIYAFETLER

8

Neyse ki kıyafetlerimizi hala doğru yerde, gardıropta saklıyoruz. Ancak kıyafetleri mevsimine göre yaz-kış olarak ayırın. Dolabınızı fazlalıklardan arındırarak nefes almasını sağlayın.

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