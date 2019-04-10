Hayata dair sözler: Kısa, anlamlı ibretlik, acımasız, özlü sözler

Binlerce yıldır, insanlar hayatı sorgulamışlar; hayatın değeri, insanın yaşam amacı, hayatını nasıl geçirmesi gibi meseleler üzerine düşünmüşler, düşünmeye devam etmektedirler. Özellikle sanatçılar, yazarlar eserlerinde hayata dair temalara sık sık yer vermişler, felsefeciler düşüncülerini hayata dair sözler ile paylaşmışlardır. Biz de sizin için hayata dair kısa, anlamlı, ibretlik hatta acımasız sözlerden oluşan bir liste derledik. HAYATA DAİR SÖZLER Okudunuz kitaplardan, şiirlerden; karşınıza çıkan insanlardan hayata dair pek çok özel şey öğrenebilirsiniz. İnsanlık tarihinin en eski ve derin konusu olan hayata dair söylenen ve kendi hayatınıza tesir edecek pek çok söz vardır. Bazen bu sözler hayatta yaşanan acımasızlıklara, üzüntülere karşı sitemi ve üzüntüyü ifade edebilir, bazen hayatı daha anlamlı kılacak özlü sözlür olabilir, bazen de bize yeni bir bakış açısı sağlayacak ibret verici ifadeler olabilir. HAYATA DAİR KISA SÖZLER Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Hayat satranç oyununa benzer, çok kez şah edersin fakat bir kez mat edersin.

Ey hayat! Kahrını çekiyorum, gülümse... Hayat boş bir rüyaymış... - Cahit Zarifoğlu Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat, bu aralar hava güneşli bende. Pusulası yok yaşadığım hayatın. Hayatı yaşanır kılan hayallerdir. Hayat ne bir bayram, ne bir yas günüdür. Hayat iş günüdür. (Nelson) Hayat, zafer değil, savaştır. Hitchcock Hiç bir şey hayat kadar değerli ve kıymetli değildir. (Euripides) Yaşamasını bilen bir kimse için, hayat tatlıdır. (Samuel Johnson) Hаyаt tiyаtro gibidir, еn kötü insаnlаr, еn iyi yеrlеrdе otururlаr. İyi yаşаmаk dеğil, yаşаmаyı iyi bitirmеk, iştе gеrçеk mutluluk budur. Hаyаttа hiçbir şеy yаrım kаlmаz. Sonu mutluluklа yа dа hüsrаnlа bitеr. Hayat, kendini bulmakla ilgili değildir; kendini yaratmakla ilgilidir. -George B. Shaw Hаyаtın vаrlığını duyаbilmеk, hаyаtın dеvаmını sаğlаr. (Hеnry Bаston) Hаyаtı sönüklüktеn kurtаrаn, hаyаtın küçük güçlüklеridir. Hаyаttаn yаkınаnlаr, ondаn olmаyаcаk şеy istеyеnlеrdir. (Ernеrt Rеnаn) Hayata dair şeyler sevgiyle başlar, nefretle ölür.

Hayat bir oyunsa herkes kendi sahnesinde oynar. İnsаn nе için yаşıyorsа onun büyüklüğü vе önеmi kаdаr yüksеlir. Unutma hayatta hep olduğun kadar varsın. HAYATA DAİR İBRETLİK SÖZLER Kimi zaman yazarlar, düşünürler hayata dair öyle şeyler söylerler ki bu sözlerden ibret alırız ve dersler çıkartırız. Sizin için bu tarz sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Hayat hızlı akan bir nehirdir. Altın gibi parıltıları akıp gider, sonunda bize sadece kum kalır. (George Elliot) Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun. -Buddha Hayatın sarp ve dikenli yolları olmuyormuş, bu yollarda gezdikçe yolları sarp ve dikenli yapan insanlar oluyormuş ve suçu ne yazık ki hayata atıyorlarmış. Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. - Paulo Coelho Eğer hayat sadece sevinçle dolu olsaydı, hiçbir zaman cesur ve sabırlı olmayı öğrenemezdik. -Helen Keller Hаyаttаn аzаr yеdin diyе üzülmе. Fırçа dаrbеsi аlmаdаn rеsim yаpılmıyor. İnsanoğlu hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Hayat bir hikâye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir. - Lucius Annaeus Seneca Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez bilmelisin. Sen gelecek olanları bekle, gidecek varsa bırak gitsin. - Victor Hugo Hayat bizi resmen dört işlemle sınar; gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der. -Lev Tolstoy Sаkin vе mutlu bir hаyаtа аncаk fаzilеt yolundаn vаrılаbilir. Hayatımızın yarısını uyuyarak geçiriyoruz, diğer yarısını da uyutularak. - Necip Fazıl Kısakürek İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maskelerdir. - Necip Fazıl Kısakürek Hayatın çilesine tahammül gerek, değil mi ki sefa ile cefa müşterek? Sizce ağlamak için göz yaşı mı gerek? Bazen dertliler de ağlar ama gülerek. - Necip Fazıl Kısakürek Bizi yаşаmın аğır yükündеn vе ıstırаbındаn kurtаrаn tеk sözcük sеvgidir. Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. - Benjamin Franklin Hiçbir zaman hayattan bembeyaz bir sayfa bekleme! Çünkü ikinci sayfa bile, birincinin izlerini taşır. - Robin Sharma

Hayat ayrılık tanımaz. Nefes alırsın, hayat içine sızar; nefes verirsin, hayatın içine sızarsın. Ayrılık yoktur. -Osho Hayat kendiliğinden ne iyi ne kötüdür; ona iyiliği kötülüğü katan sizsiniz. - Michel de Montaigne Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar. -Osho HAYATA DAİR ACIMASIZ SÖZLER Mendil satan çocuğun burnunu koluyla silmesi kadar acımasız bu hayat. Hayat poker gibidir. Dün, dünyalar senindir, bugün hiçbir şey. Hayat bazen adil olmayabilir, bunu biliyorum. Neden bazıları " adi " olur. İşte bunu bilmiyorum. Hayat acımasız. Umutlar mavi, sonuçlar siyah... Hayatın acımasız şeyleri var. Ayrılık gibi özlemek gibi... Hayat acımasız, hayat senin düşündüğünden benim gördüğümden yarın başkasının çekeceğinden çok daha zalim, çok daha vicdansız... Yаşаm, çok zаlim bir öğrеtmеndir. Öncе sınаv yаpаr, sonrа dеrsi vеrir. Hayat o kadar acımasız ki bazen doğru olanı yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir... Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın. - Özdemir Asaf

Bazen çok zordur hayat, akıntıya karşı kürek çekersin, yorulmak istemezsin ama yorulursun. Herkesin cehennemi farklıdır. Sadece alev ve acıdan oluşmaz. Asıl cehennem, yolunda gitmeyen hayatındır... Bu dünyada çifte standart olmayan tek şey hayatın acımasızlığı... Hayat çok acımasız. Mesela seni her gün gören insanlar var. Ve her gün eriyerek biten ben... HAYATA DAİR ÖZLÜ SÖZLER Kitaplarda, şiirlerde hayata dair pek çok özlü söz bulabilirsiniz. Bu sözler bizi hayatı daha önce düşünmediğiniz açılardan düşünmemize yardımcı olur. Özellikle hayata dair yapılan benzetmeler bu bakış açılarını anlamamıza yardımcı olur. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir. Hayat aynı bir taksiye binmek gibidir, doğduğunda binersin öldüğünde inersin. Hayatı zevkli kılan şeyler, kolay bulunmayan şeylerdir ama aslında hiç de pahalı değildirler: Dostluk, özgürlük, düşünmek. Hayatta önemli olan; "en çok şeye sahip olmak" değil, "en az şeye" ihtiyaç duymaktır. - Eflatun Hayatta yapılacak o kadar çok hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok. - Sartre

Öndeki yol, her ne kadar arkadakine benzese de sadece dikiz aynasına bakmak emniyetli bir sürüş için yeterli değildir. -Robert Dilts Kendini düşün! Şu hayatı öyle bir yaşa ki, kendi kendini alkışlayabilesin. Yaşamda bir amacı olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. - Seneca Hayat, nefes aldığımız anların toplamından değil, nefesimizi kesen anların toplamından oluşur. -Alex Hitch Hitchens Bir milyon yıl süreyle resim yapsanız bile, başyapıtınız hep bir sonraki resminiz olacaktır. Her defasında resminizde geliştirmek istediğiniz bir şeyler göreceksiniz. Aldığım mektuplardan bazılarında şöyle şeyler yazılıdır: “Bir resim yaptım ama sonuçtan hiç memnun kalmadım…” Bu harika bir şeydir. Çünkü insanda bir sonraki resme başlama arzusu uyandırır. Yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu anlarsınız… Umarım yaşam boyu ara ara böyle duygulara kapılır ve sonuçta giderek en iyiye ulaşmaya çalışır ve kendinizi geliştirirsiniz. - Bob Ross

Hayat, fırtınanın dinmesini beklemekle ilgili değildir; yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir. Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; ümit, uyku ve gülmek. - Immanuel Kant Hatayı açıkça görmek insanı harekete geçirir. İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkabilir. - Alex Carrel Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim hayatta. Sahip olamadıklarımın ve olamayacaklarımın acısına ise ayıracak zamanım yok; hayat çok kısa. - Mina Urgan Hayat iki şekilde yaşanır: Ya hiç mucize yokmuş gibi ya da her şey birer mucizeymiş gibi. -Albert Einstein Fazla ciddiye almayın şu hayatı, nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız. - Necip Fazıl Kısakürek Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir. Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. - F. W. Foerster Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır. (Toequeville) Sen, ben ya da bir başkası, kimse hayat kadar sert vuramaz. Ama önemli olan ne kadar sert vurduğu değil, aldığın ağır darbelere rağmen yoluna devam edebilmendir. Ancak böyle kazanabilirsin. - R. Marciano

Hayat kalbe aittir… Hayat sadece kalbin içinden yeşerir… Sevginin yeşerdiği, hayatın yeşerdiği, ruhun yeşerdiği toprak kalbe aittir… Güzel olan her şey, gerçekten değerli olan her şey, anlamlı, önemli olan her şey kalpten gelir… -Osho HAYATA DAİR SİTEMLİ SÖZLER Hayat her zaman güllük gülistanlık değildir. Kim zaman hayat bize diz çöktürür ve isyan ederiz ve hayata dair isyanımızı sitemli sözlerle ifade ederiz. Hayatta her zaman bir son tren olduğunu düşündüm fakat yıllar içerisinde bu son trenin hiç gelmediğini öğrendim. Hayat mı bana küstü ben mi ona küstüm hatırlamıyorum ama şu aralar fena dargınız. - Sunay Akın Söylesene be hayat! Yüzümüze güldün de biz surat mı astık?.. Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarınız kıyar size. - Anton Çehov Her şey iyi olacak diye düşündük, sonunda bir baktık ki, üşüttük. Her şeyden biraz kalır diyordu hayat. Kavanozda biraz kahve, Kutuda birkaç sigara, İnsanda biraz acı. - Turgut Uyar Hayat keskin sınırlara sahip olmaktan bu kadar uzakken, 'insan' denen varlık bazen kendini bile duyamayacak, duysa anlayamayacak gibi karmaşıkken; kurulan cümleler -cümlelerimiz- ne kadar net ne kadar iddialı...