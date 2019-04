Hayata dair sözler: Kısa, anlamlı ibretlik, acımasız, özlü sözler

Hayat çok acımasız. Mesela seni her gün gören insanlar var. Ve her gün eriyerek biten ben...

Hayat kalbe aittir… Hayat sadece kalbin içinden yeşerir… Sevginin yeşerdiği, hayatın yeşerdiği, ruhun yeşerdiği toprak kalbe aittir… Güzel olan her şey, gerçekten değerli olan her şey, anlamlı, önemli olan her şey kalpten gelir… -Osho

Hayır ben yaşlanmadım! Sadece hayat büyüdü gözümde...

Dert, şu hayatta en uzun süreli sahip olduğum şey...

Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki, kendini sevdiklerinle savaşırken ve nefret ettiklerinle sevişirken bulursun, üzülürsün, pişman olursun, sonra biraz zaman geçer ve tersinin bu dünyada işlemediğini anlarsın.

Varsa benimle bi derdin, geç karşıma otur konuşalım be hayat! Yeter artık sevdiklerimi alma elimden...

Şimdi ben bu hayatı "düzene" mi sokayım, yoksa "üzene" mi?

Hayatıma yeni insanlar almama gerek yok, ben daha hayatımdakileri tanıyamadım...

Sağ gösterip, sol vurmuyor bazen hayat. İkisini birden gösterip, kafa atıyor...

Her insan bir kere sırtından vurulur bu hayatta. Çünkü Her kardeş, her dost, her sevgili bir parça. vicdansızdır...

Keşke hayatımın bazı bölümleri için şunu söyleyebilsem: Bunlar montaj!

MEVLANA’DAN HAYATA DAİR SÖZLER

Hayat avucundaki su gibidir; sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider. - Mevlana

Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan; sen erken davran ölmeden önce uyan. - Mevlana

Hayat Leyla'yla geçer ama gönül her zaman Mevla'yı seçer. Leyla belki bırakıp gider ama ne biz Mevla'dan ne de "O" bizden vazgeçer... - Mevlana

Hayat bir nefestir, aldığın kadar. Hayat bir kafestir, kaldığın kadar. Hayat bir hevestir, daldığın kadar. - Mevlana