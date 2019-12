Hayata kalpleriyle sarıldılar; rakiplerini geride bıraktılar

25 yaşındaki Ahmet Serdar Demir, 17 yaşında suda geçirdiği kazanın ardından omurilik felci geçirdi. 7 sene boyunca gördüğü fizik tedavilerin ardından sporla yeniden hayata tutunan Demir, suda kaybettiklerini tekrar kazanmak için çalışıyor. Doğuştan kolları ve bacakları olmayan 24 yaşındaki Dilan Onğulu ise, ‘Dilan yaparsa herkes yapar’ diyerek pes etmeden şampiyonluk için yarışıyor. Serdar ve Dilan gibi birçok gencin başarıları ise fotoğraf sergilerine konu oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde fotoğraf sanatçısı Neşe Arı’nın karelerinde yer alan gençler, ‘Yaşamda Kal’ sergisinde bir araya geldi. Her fotoğrafın ve kişinin ayrı bir hikayesi olduğunu söyleyen fotoğraf sanatçısı Neşe Arı, “Bir sporcunun birebir sıfırdan bugünlere gelişini izledim. Bu benim için çok önemliydi” dedi.

24 yaşındaki genç yüzücü, hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Protezlerimi yaptırmaya giderken tanıştığım hocam sayesinde yüzmeye başladım. İlk gün mayo götürmedim çünkü yüzeceğimi düşünmüyordum, kolum ve bacaklarım yoktu. Ama hocam bu işi ona bırakmamı söyledi. Gerçekten de öyle oldu, hemen bir tane mayo giydim ve havuza girdim. 1 ay sonra ilçeler arası yarışta ilk madalyamı aldım ve hala da almaya devam ediyorum. İlk yüzdüğümde suyun üzerinde duramadım, bir daha, bir daha derken burnuma su kaçtığını fark ettim. Bu sorunu çözdüğümüzde 5 metre gitmeye başladım. Ardından 10 metre, 15 metre derken 50 metreyi aştık.”

’DİLAN YAPARSA HERKES YAPAR’

Kendini engelli olarak görmediğini, kolların ve bacakların bir önemi olmadığını ve asıl engelin gözde ve sevmeyen kalpte olduğunu söyleyen Onğulu, “Şimdi bir şey başlattım ve ‘Dilan yaparsa herkes yapar’ diyorum. Çok güzel başarılar elde ettim ve çok güzel insanlar tanıdım. Her gün ve her gece aynanın karşısına geçip ‘Dilan bugün çok güzelsin’ demeden uyumuyorum ve uyanmıyorum. Her şey kalpte bitiyor” diye konuştu.