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    4. Hayatı zindan ediyorlar! En toksik ve kıskanç burçlar

    Hayatı zindan ediyorlar! En toksik ve kıskanç burçlar

    10.09.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji, insanların karakter özellikleri ve burçları ile ilgili pek çok bilgi sağlar. Birçok insan, burçlarına göre birçok konuda kararlar verir, hayat tarzı belirler ve ilişkilerine yön verir. Bazı burç kişileri kıskançlıkları ve toksikliğiyle baş edilemez olabiliyor. İşte en toksik burçlar...

    Burçların insan hayatına etkisi oldukça büyük. Bir ilişkiye başlamadan önce ilk sorulan sorulardan biri de karşı tarafın hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar, kişinin karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Toksik ve kıskanç bu burçlar hayatı zindan edebiliyor.

    ASLAN BURCU

    Aslan burcu olan kişiler neşeli ve dışa dönük insanlar olurlar. Sosyalleşmeyi ve arkadaş çevreleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Evde olmak onlara göre değildir. İlişkilerinde de her zaman eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek ister. Ancak Aslan burcu olanlar evlendikten sonra değişebilir. Tamamen evde vakit geçirmek isteyebilirler. Ayrıca bencil davranışlarıyla eşlerini çileden çıkarabilirler. Aslan burçları ile evlendiğinizde tembel ve benmerkezci yönüyle karşılaşmış olursunuz.

    OĞLAK BURCU

    Oğlak burçlarının sabit yapıda olduğu düşünülse de evlendiklerinde bambaşka insanlar olabilirler. Oğlak burçları sevgilik döneminde partnerini asla kısıtlamak ve onu özgür bırakır. Bireysel yaşamına saygı duyar. Oğlak burçları evlendikten sonra yavaş yavaş baskıcı ve kuralcı yönünü göstermeye başlar. Eşlerinin üzerine hakimiyet kurmak isterler. Oğlak burcu erkekleri ve Oğlak burcu kadınları bu konuda aynı özellikleri gösterir. Onların kurallarına göre yaşamaya çalışmak bir süre sonra hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. Ayrıca işkolik olan Oğlak burçları eşleri ile ilgilenmeyi ihmal edebilir.

    oğlak burcu

    BALIK BURCU

    Balık burçları ile müthiş bir aşk yaşayabilirsiniz. Onların kalbi çok hassastır. Duygusal ve romantik oldukları için Balık burçları ile ilişki yaşamak çok keyifli olur. Ancak Balık burcu biriyle evlendiğinizde sizi değiştirmeye çalışabilirler. Duygusallığına ve alınganlığına katlanabilmek çok zor olabilir. Balık burcunun her şeye sürekli alınması iletişim kurmanızı zorlaştırabilir.

    balık burcu

    İKİZLER BURCU

    İkizler burcu olanlar flört etmeyi çok sever. Tek bir insana bağlı kalabilmek konusunda pek başarılı olamazlar. Yeni insanlar tanımaktan ve sosyalleşmekten çok hoşlanırlar. İkizler burcu olan biriyle sevgilik döneminde çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ancak İkizler burçları evlendiklerinde sadık kalmayı pek başaramaz. Aklı sürekli başka insanlarda olabilir. Çünkü İkizler burcu flört etmeyi her zaman bir oyun olarak görür. Bu durum bir süre sonra evliliğinize zarar verir.

    ikizler

    YAY BURCU

    Yay burçları asla büyümeyen bir çocuk gibidir. Onlar her zaman yeni yerler görmek ve gezmek ister. Kendilerini her anlamda geliştirmeyi seven Yay burçları, evlilik konusunda pek başarılı olamaz. Aynı evin içerisinde bir kişiyle birlikte yaşamak yalnızlığı seven Yay burçlarına korkunç gelebilir. Sivri dilli olan Yay burçları, eşlerinin hoşuna gitmeyen davranışlarını da her fırsatta eleştirebilir. Durum böyle olunca evliliğinizden keyif almanız mümkün olmaz. Bu sebeple Yay burçları ile evlenmeden önce bir kez daha düşünmeniz gerekir.

    YAY BURCU

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