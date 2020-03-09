'Hayatım boyunca böylesini görmemiştim!' Elindekinin ne olduğunu öğrenen şaşkına döndü

Tavukların yemini verdikten sonra yumurtaları toplarken, bir yumurtanın diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Bu ilginç yumurtayı ailesi gösteren Yılmaz Aydın, armut şeklindeki yumurtaya gözü gibi bakıyor. Diğer yumurtalardan boyut olarak küçük olan armut şeklindeki yumurtayı duyan görmeye geliyor.

“Her sabah olduğu gibi tavukları yemlemek için kümese geldim. Tavukları yemledikten sonra kümesin içinde bulunan 3-4 yumurta içerisinde bir tane farklı bir yumurta var. Ben 30-40 tane tavuk besliyorum hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta ile karşılaştım. Armut şeklini almış yumurtayı aileme gösterdim onlar da benim gibi şaşırdı. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta gördüm” diye konuştu. (İHA)