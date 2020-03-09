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  4. 'Hayatım boyunca böylesini görmemiştim!' Elindekinin ne olduğunu öğrenen şaşkına döndü

'Hayatım boyunca böylesini görmemiştim!' Elindekinin ne olduğunu öğrenen şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesi Şambayat Beldesi'nde meydana gelen olay ülkenin dikkatini çekti. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Aydın, beslediği tavuklardan birinin yumurtalarını toplamak için kümese girdiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Kümes içindeki yumurtalardan birinin şeklinin armuda benzediğini gören Aydın, gözlerine inanamadı.

Tavukların yemini verdikten sonra yumurtaları toplarken, bir yumurtanın diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Bu ilginç yumurtayı ailesi gösteren Yılmaz Aydın, armut şeklindeki yumurtaya gözü gibi bakıyor. Diğer yumurtalardan boyut olarak küçük olan armut şeklindeki yumurtayı duyan görmeye geliyor.

'Hayatım boyunca böylesini görmemiştim'

Yılmaz Aydın her saban yaptığı gibi tavukları yemledikten sonra yumurtaları toplarken armut yumurtayı fark ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:
“Her sabah olduğu gibi tavukları yemlemek için kümese geldim. Tavukları yemledikten sonra kümesin içinde bulunan 3-4 yumurta içerisinde bir tane farklı bir yumurta var. Ben 30-40 tane tavuk besliyorum hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta ile karşılaştım. Armut şeklini almış yumurtayı aileme gösterdim onlar da benim gibi şaşırdı. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta gördüm” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
yumurta Adıyaman

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