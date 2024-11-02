"Hayatımın en kısa buluşması" diyerek anlattı! Sosyal medyada viral olmayı başardı: 'Sadece 45 saniye sürdü'

Alabama'nın Auburn bölgesinde yaşayan Maggie isimli bir kadın, flört uygulaması üzerinden bir adamla tanıştığını ve ilk buluşmasının sadece 45 saniye sürdüğünü anlatınca TikTok'ta viral oldu. Genç kadın aşktan vazgeçmediğini ancak kendine odaklanmak için flört uygulamalarına ara verdiğini ifade ederken, "Restoranın dışında buluştuk. 'Aç mısın? İçeri girelim' dedi. Beni gördükten sonra 'Üzgünüm. Kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Tüm bunlar 45 saniye sürdü. Çok utanç vericiydi" dedi.

Maggie'nin TikTok paylaşımı kısa sürede 15.5 milyon izlenmeye ulaşırken genç kadın karşısındaki kişiyi kandırmadığını söyleyerek, "Uygulamadan nasıl göründüğümü biliyordu; flört profillerim beni her açıdan gösteriyor, hiçbir filtre yok. Bir gece önce benim kişiliğime, zekama ve azmime hayran olduğunu söylemişti. Görünüşüm konusunda her zaman çok dürüst oldum, bu yüzden onu kandırmaya çalışmadım. 2024'te flört etmek, uygulamaların tasarlanma biçimiyle, saniyenin çok küçük bir kısmında karar vermeyi çok kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımı yorumlarda modern flört ve insanları çabuk yargılama eğilimi hakkında daha geniş bir tartışmanın kapısını açtı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Maggie'yi desteklerken bazıları ise eleştirdi.