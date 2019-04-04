KADIN

Hayatımıza Meghan Markle ile girdi! Doula (doğum koçu) nedir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 04.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Sussex düşesi Meghan Markle'ın doğumuna sayılı günler kaldı. Markle, saray geleneğini yıkarak, kraliyet içinde bir doula ile doğuma girecek olan ilk kişi olacak. Peki hamileliği boyunca doğum koçundan yardım alan Meghan'ın gündeme getirdiği, doula (doğum koçu) ne anlama geliyor?

Hayatımıza Meghan Markle ile girdi! Doula (doğum koçu) nedir?

Daha çok Kraliyet ailesinin geleneklerini yıkmasıyla bilinen Meghan Markle, doğum esnasında ve doğum sonrası kendisine destek olması için bir doula tuttu.

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Doula, kadına doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında fiziksel ve duygusal olarak sürekli destek sağlayan, bu konuda eğitimli ve deneyimli kişiye deniyor. Doula, sadece doğum yapan kadına değil, eşine, tüm ailesine hatta tıbbi hizmet sunanlara da destek oluyor.

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Çok eski zamanlardan berikullanılan doula terimi, Yunanca 'hizmet kadını' kelimesinden geliyor.

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Markle’a destek olan doulanın Lauren Mishcon olduğu iddia edilirken, Mishcon’ın, Prens Harry’ye de, doğum yaparken eşine nasıl destek olacağını öğrettiği öne sürüldü.

Mishcon, kendisinden koçluk hizmeti almak isteyenlere, “İlkbaharda meşgulüm. Müsait olmayacağım” diyor.


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