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Hayatınız kabusa dönmesin! İdrar kaçırma problemi kadınların en önemli sorunlarından biri

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kadınların sosyal hayatlarını kabusa çeviren bir sorundur idrar tutamamak. Peki çaresi var mı? Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, kadınların hayatını adeta kabusa çeviren idrar kaçırma problemi hakkında tüm detayları bizler için açıkladı.

Hayatınız kabusa dönmesin! İdrar kaçırma problemi kadınların en önemli sorunlarından biri

Tıp dünyasındaki gelişen teknolojiyle birlikte artık ufak bir cerrahi müdahale ile kurtulmak mümkün. Kadın, bu sıkıntısını anlatamayıp, utanarak ve idrar kaçırmayı kabullenerek yıllarca idrar kaçırma problemi ile yaşıyorlar.

İDRAR KAÇIRMA NEDİR?

Öncelikle idrar tutamamak nedir, bunu ele alalım. İdrar kaçırma bireyin istem dışı, tutamayarak idrarını kaçırmasıdır. Her kadın ve erkekte idrar torbası kapasitesini doldurduğunda beyine uyarıda bulunarak idrar yapma ihtiyacını hissettirir.

Fakat bazı durumlarda idrar torbası tam dolmadan veya tuvalete gitme hissi gelmeden de idrar kaçırılır. Birey idrarını tutamaz ve kaçırır hatta kimi zaman idrarını kaçırdığını fark edemez. Üzeri ıslandığında bunu fark eder ve idrar kaçırdığını anlar.

SU SESİ BİLE ETKİLİ OLABİLİYOR

Öksürürken, hapşırırken, gülerken, ağır bir eşya kaldırırken, hatta oturuyorken idrarını yapıyorsa bu kişiye idrar kaçırma tanısını koyulur. Kimi hastalar su sesi duyduğunda veya her şey normalken bir anda idrarlarının kaçtığını söylerler.

Çoğu kez bu durum tuvalete yetişemeden idrar kaçırma ile sonuçlanır. Bu durumlar ise idrar kaçırmanın başka bir şekliyle karşımıza çıkar ve sorun genellikle sinir sistemi hastalıklarına bağlı olarak gelişir.

KADER DEĞİL! DOKTORA GİDİN

Kadınlarda bu durum kendini ilk göstermeye başladığında utanarak bu yaşanılan durumu gizleme ihtiyacı hissederler. İdrar kaçırma sıklaştıkça bunun bir kader olduğunu düşünerek doktora gitmek yerine idrar kaçırmayla yaşamanın yollarını ararlar. Süreç kadınların kendilerini toplu yaşam alanlarından uzaklaştırıp sosyal planları en aza indirerek devam eder.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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idrar tutamamak idrar kaçırma problemi

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