Hayatınız kabusa dönmesin! İdrar kaçırma problemi kadınların en önemli sorunlarından biri

Tıp dünyasındaki gelişen teknolojiyle birlikte artık ufak bir cerrahi müdahale ile kurtulmak mümkün. Kadın, bu sıkıntısını anlatamayıp, utanarak ve idrar kaçırmayı kabullenerek yıllarca idrar kaçırma problemi ile yaşıyorlar.

İDRAR KAÇIRMA NEDİR?

Öncelikle idrar tutamamak nedir, bunu ele alalım. İdrar kaçırma bireyin istem dışı, tutamayarak idrarını kaçırmasıdır. Her kadın ve erkekte idrar torbası kapasitesini doldurduğunda beyine uyarıda bulunarak idrar yapma ihtiyacını hissettirir.

Fakat bazı durumlarda idrar torbası tam dolmadan veya tuvalete gitme hissi gelmeden de idrar kaçırılır. Birey idrarını tutamaz ve kaçırır hatta kimi zaman idrarını kaçırdığını fark edemez. Üzeri ıslandığında bunu fark eder ve idrar kaçırdığını anlar.

SU SESİ BİLE ETKİLİ OLABİLİYOR

Öksürürken, hapşırırken, gülerken, ağır bir eşya kaldırırken, hatta oturuyorken idrarını yapıyorsa bu kişiye idrar kaçırma tanısını koyulur. Kimi hastalar su sesi duyduğunda veya her şey normalken bir anda idrarlarının kaçtığını söylerler.