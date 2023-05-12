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HAYIRLI CUMALAR resimli cuma mesajları ve sözleri! En güzel, en anlamlı, hadisli ve ayetli cuma tebrik mesajı burada

12.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları hakkında araştırmalar hız kazandı. Müslümanların bayram ve ibadet günü olduğu bilinen cuma günü oldukça önemlidir. İslam alemi için bu denli önemli bir günde sevdiklerine, arkadaşlarına ve ailesine mesajlar göndermek isteyenler en güzel, en anlamlı, hadisli ve ayetli cuma günü mesajlarını araştırıyorlar. Bizde sizler için en yeni ve resimli cuma mesajlarını derledik. İşte birbirinden güzel 'HAYIRLI CUMALAR' mesajları...

HAYIRLI CUMALAR resimli cuma mesajları ve sözleri! En güzel, en anlamlı, hadisli ve ayetli cuma tebrik mesajı burada

Cuma, İslam dininde özel bir öneme sahip olan ve Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de cuma günün kutsallığına dair bazı ayetler ve hadislerde bulunmaktadır. Cuma günü, Müslümanlar için birlikte dua etme, bilgi paylaşma ve sosyal bağların güçlendirilmesi anlamına gelir. Müslümanlar için bu özel ve anlamlı günde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyenler en güzel ve anlamlı cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. İşte en yeni, hiç duyulmamış, farklı, ayetli birbirinden özel cuma tebriği mesajları...

cuma mesajları 6

HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Ey iman edenler! Sabırlı olun, sebat gösterin, birlikte hareket edin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz." (Al-i İmran Suresi, 3:200) Hayırlı cumalar

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9) Hayırlı cumalar!

cuma mesajları 9

Allah'ı anmak, bütün ibadetlerin en faziletlisidir." (Tirmizi) Hayırlı cumalar!

Bugün dualarınızın ve hayallerinizin gerçekleşeceği bir cuma olsun. Hayırlı cumalar!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cumanın bereketi üzerinize olsun, yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Mutlu cumalar dilerim.

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Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

cuma mesajları

Cuma günü dualarınızın, dileklerinizin ve umutlarınızın gerçekleşeceği bir başlangıç olsun. Hayırlı cumalar!

Bu cuma, geçmişinizi affetmek, geleceğe umutla bakmak ve şükretmek için güzel bir fırsat olsun. Mutlu cumalar!

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