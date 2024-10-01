Hayvanat bahçesi görevlisi güvenlik kapısını açık bıraktıktan sonra beslediği aslan tarafından parçalanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Nijerya'daki Olusegun Obasanjo Başkanlık Kütüphanesi Yaban Hayatı Parkı'nda 35 yaşındaki eğitimli aslan terbiyecisi Babaji Daule ziyaretçilerin gözü önünde aslan besleyerek şov yapmak istemişti. Güvenlik koruma kapısını açık bırak Daule, hayvanı beslemek için hamle yaptığında aslan üstüne doğru saldırdı. Hayvanat bahçesi yetkilileri Daule'nin mesai saatleri dışında gelen misafirleri kafese almayı kabul ettiğini vurguladı.

STANDART RUTİN DIŞI

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Hayvan bakıcısı, hayvandan memnun olduğu anlaşıldığı için güvenlik koruma kapısını açık bıraktı ve hayvanı beslemeye başladı. Bu aktivitenin parkın standart beslenme rutininin tamamen dışında olduğunu belirtmek önemlidir" dedi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Daily Post Nigeria'nın haberine göre, yaban hayatı parkı yönetimi, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dilerken, kamuoyuna çalışanlarının, ziyaretçilerin ve hayvanların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıkları konusunda güvence verdi. Yönetim açıklamasında, vücudun daha fazla parçalanmasını önlemek için aslanın vurularak öldürüldüğünü söyledi.