Hazar Ergüçlü'den 'Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir' itirafı! Sözleri gündem oldu

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde Dilber rolüne hayat veren

Hazar Ergüçlü, Elle Dergisi'ne konuştu.

"Kıbrıs’ta kalsaydım muhtemelen avukat olmuştum, evlenmiştim, boşanıyordum" diyen güzel oyuncu diziye dair ise şunları söyledi:

"İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Her bölümü çok severek ve merakla okuyorum. Sıkılmak mümkün değil. Her şey açık, net ve gerçek... Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyon benim için."

Efsane yapımlarda rol alarak başarı basamaklarını tırmanan Hazar Ergüçlü bu konuya dair de şu ifadeleri kullandı:

MEDCEZİR VE KUZEY GÜNEY İTİRAFI

"Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminden teklif gelince mutluluktan çıldırmıştım. Çekimler dört günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. Böyle büyük bir yönetmenle çalışmak oyuncunun ufkunu çok açan bir şey.

‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ benim ilk büyük okullarımdı. Bu ikisinde hayatım değişti, çok şey öğrendim. İkisi de Ece Yörenç’in projeleriydi. Ece’nin kariyerimde, hayatımda büyük etkisi var. Ona hayatım boyunca minnettar olacağım."