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HDP Batman Belediye Başkan adayına "polise hakaretten" gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 20:30 | Son Güncelleme

Batman'da oynanan bir maçta protokol listesinde adı olmadığı için protokol tribününe alınmayan HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir kendisine izin vermeyen polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen Özdemir savcılıkça serbest bırakıldı

Batman'da oynanan bir maçta protokol listesinde adı olmadığı için protokol tribününe alınmayan HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, kendisine izin vermeyen polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman'da oynanan Batman Petrolspor-Ergene Velimeşespor maçını protokol listesinde adı olmadığı halde protokol tribününden izlemek isteyen Özdemir'e polis izin vermedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün protokolde maçı izleyecekler listesinde adının olmadığı yinelenen Özdemir, kendisine izin vermeyen polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Özdemir, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Özdemir, savcılıkça serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman ergene velimeşe HDP Petrolspor Sabri Özdemir

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