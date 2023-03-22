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HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı! İsmail Saymaz duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklar

22.03.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi. Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi gündemde olan HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili tavrını netleştirdi. Söz konusu kararı gazeteci İsmail Saymaz duyururken, gün için açıklama yapılması bekleniyor.

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı! İsmail Saymaz duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklar

14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidilirken, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın paydaşlarından olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası 'destek' açıklaması yapması gündemde olan HDP, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yol haritasını netleştirdi.

HDP'NİN 'CUMHURBAŞKANI ADAYI' KARARI

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapacağı tercihi duyurdu. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına işaret edeceğine dikkat çekti.

"HDP KILIÇDAROĞLU'NU DESTKELEYECEK"

Saymaz paylaşımında, "HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek. Bu karar yarın (22 Mart bugün) Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu gelişme Ankara kulislerini hareketlendirirken, alınan kararın seçimleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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