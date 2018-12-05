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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hatay'da:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 20:16 | Son Güncelleme

"Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız." dedi.

Partisince Hatay'ın Payas ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen halkla buluşma toplantılarının ardından, İskenderun'da bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Temelli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde aday çıkararak belediye meclis ve il genel meclis üyeleri listeleriyle yerel seçime gireceklerini belirtti.

Bazı istisnai durumların olabileceğinin altını çizen Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra Defne ilçesindeki bir otelde bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluşan Temelli, barıştan, demokrasiden, özgürlükten ve insan haklarından yana güçlü bir ses çıkarmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Temelli, yerel seçim atmosferini çok iyi değerlendirmek zorunda olduklarını söyledi.

Tüm farklılıklarla yan yana gelerek mücadelelerini büyüteceklerini ifade eden Temelli, şöyle devam etti:

"Üzerimize düşen fedakarlık varsa bunu yapmak zorundayız. Biz HDP olarak yapacağız. Çünkü biliyoruz ki, bu artık herhangi bir siyasi partinin alışılagelmiş siyaset yapma haliyle aşamayacağımız bir durum değildir. O yüzden de tüm siyasi partileri demokrasiden yana tercihte bulunan bütün yapıları, bütün kurum, kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, sendikaları, meslek örgütlerini, kadın örgütlerini herkesi topyekun bu mücadeleye davet ediyoruz.

Temelli, yerel seçimlerde kazanacakları her yerde tüm güçleriyle sandıklara iradelerini taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

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Eş Genel Başkan Sezai Temelli hatay HDP toplantı

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