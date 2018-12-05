HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hatay'da:

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız." dedi.

Partisince Hatay'ın Payas ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen halkla buluşma toplantılarının ardından, İskenderun'da bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Temelli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde aday çıkararak belediye meclis ve il genel meclis üyeleri listeleriyle yerel seçime gireceklerini belirtti.

Bazı istisnai durumların olabileceğinin altını çizen Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra Defne ilçesindeki bir otelde bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluşan Temelli, barıştan, demokrasiden, özgürlükten ve insan haklarından yana güçlü bir ses çıkarmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.