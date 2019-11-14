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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

"Ahmet Altan, iki kez serbest bırakılıp üç kez tutuklanarak Türkiye'de yargı tarihine girmiş tek kişidir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ahmet Altan, iki kez serbest bırakılıp üç kez tutuklanarak Türkiye'de yargı tarihine girmiş tek kişidir. Bu çok üzücü ve inanılmaz bir olay." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her sabah uyandıklarında bir gözaltı haberi aldıklarını belirterek, "KHK'li hukukçu Büşra Taşkıran geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı ve hala gözaltındadır. KHK'lilerin sesini duyuran KHK TV'nin muhabiriydi. Bunu şiddetle kınıyoruz ve serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan'ın yeniden tutuklandığını anımsatan Gergerlioğlu, "Ahmet Altan, iki kez serbest bırakılıp üç kez tutuklanarak Türkiye'de yargı tarihine girmiş tek kişidir. Bu çok üzücü ve inanılmaz bir olay." dedi.

Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Gergerlioğlu, "Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerinde gördüklerimiz, Türkiye'deki vahim tablonun son haliydi." dedi.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları anlattı.

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Cezaevleri Ömer Faruk Gergerlioğlu

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