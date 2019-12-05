HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Selahattin Demirtaş'ın hastalığı nüksedebilir. Son derece sıkıntılı bir hal yaşamış. Böyle bir hadisenin tekrar etmesi son derece tehlikeli olur." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesinde partililerine yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirterek, operasyonun birçok hukuksuzluğu barındırdığını öne sürdü.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde önemli bir rahatsızlık geçirdiğini ve hastaneye sevkinin geciktiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Demirtaş bu muamelelere uğruyorsa normal vatandaşlara neler yapılmaz. Biz zaten cezaevlerinde hasta sevklerinde yaşanan sorunları yoğun bir şekilde anlatıyoruz." diye konuştu.

Demirtaş'ın hastaneye sevk edilmesinin ardından yapılan tetkikler sonrasında durumunun "normal" olduğunun söylendiğini aktaran Gergerlioğlu, daha ayrıntılı tetkikler yapılması gerektiğini söyledi.