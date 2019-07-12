HDP Siirt Milletvekili Beştaş:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Biz halkı temsil eden milletvekili olarak konuşamayacaksak milletvekilliği yapmamızın da bir anlamı yoktur." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, yargılandığı davanın duruşmalarındaki ifadelerinin basına yansımadığını ifade etti.

Demirtaş'ın, üzerine atılı suçlamaları sosyal medya hesabından 30 mesaj ile cevaplayarak sesini duyurmaya devam ettiğini belirten Beştaş, mesajları okuyarak değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş'ın mesajlarının kamuoyunda yer almasa dahi uluslararası kamuoyunda karşılığının olduğunu bildiklerini savunan Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş'ı sevenler onun nasıl bir şahsiyet olduğunu iyi biliyor. Demirtaş, üzerine atılı suçlamaların mahiyetini bu mesajlarla çürütmüştür. Hakkında düzenlenen fezlekeler ya katıldığı basına açık toplantılara ya da Mecliste yaptığı açıklamalara aittir ve hiçbiri düşünce özgürlüğü kapsamı dışında değildir.

Biz halkı temsil eden milletvekili olarak konuşamayacaksak milletvekilliği yapmamızın da bir anlamı yoktur. Demirtaş davasına ilişkin söyleyecek binlerce şey var. Kendisi ve diğer siyasi tutuklu tüm arkadaşlarımızın şu anda kesinlikle özgür olması gerekiyor. Haklarındaki iddiaların hiçbir hukuki hiçbir dayanağı yoktur."

