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Hearthstone’un Yeni Genişleme Paketi Descent of Dragons Çıktı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Blizzard Entertainment’ın ünlü dijital kart oyunu Hearthstone’un 135 yeni kart içeren yeni genişleme paketi Descent of Dragons’da tüm zamanların en kadim ejderhası Galakrond, Azeroth’u dümdüz etmeye geliyor! Aksiyon yüklü bu kart paketi seti oyuncuları Dragonblight semalarında Hearthstone’un gözü pek hazine avcıları League of Explorers’la Başkötü Rafaam’ın belalılar çetesi League of E.V.I.L. arasında gerçekleşecek savaşın ortasına sürüklüyor.

Descent of Dragons’da oyuncular ejderhaların olağanüstü güçlerinden faydalanacak, yepyeni Efsanevi Ejderhalar çağıracak, ejderha nefesleriyle savaş meydanını altüst edecek ve zorlu Yan Görevlere çıkarak güçlerine güç katacak. Beş E.V.I.L. sınıfı olan Rahip (Priest), Düzenbaz (Rogue), Şaman (Shaman), Şerbaz (Warlock) ve Savaşçı (Warrior), her biri kendine has bir savaş narası ve kahraman yeteneğine sahip olan beş yeni kahraman kartı aracılığıyla kadim ejderha Galakrond’un suretine bürünebilecek.

Yeni Yakarış (Invoke) etkisine sahip büyüler ve minyonlar Galakrond’un kahraman yeteneğini tetikliyor. Birden fazla yakarış kullanıldığında daha da tehlikeli ve ölümcül formlarına bürünebilen Galakrond’un en kudretli formuysa “Galakrond, Azeroth’un Sonu”. Bu formda Galakrond’un savaş narası dört kat güçleniyor ve kadim ejderha, düşmanlarını yerle bir edebilecek güçte bir pençe saldırısı kazanıyor.

Rafaam’ın dünyayı ele geçirmeye yönelik planları başarıya ulaşabilecek mi? Reno Jackson, Kâşifler Birliği bu savaşta galip gelene kadar başını beladan uzak tutabilecek mi? Bu sorular ve çok daha fazlası, Hearthstone’un yıl boyunca süren epik macerasının finaline ev sahipliği yapacak ve ocak ayında oyuncularla buluşacak olan Descent of Dragons’un Tek Kişilik Macerasında cevaplanacak.

Bugünden itibaren Hearthstone’a giriş yapan oyuncular üç adet Descent of Dragons kart paketi, tüm Galakrond Kahraman kartları ve yepyeni Yakarış etkisine sahip iki adet tarafsız Shield of Galakrond minyonuna ücretsiz sahip olabilecek. Oyuncular altı yeni Efsanevi günlük görevi tamamlayarak epik hediyeler kazanma şansına da sahip. Bu ödüller arasında beş adet ilave Descent of Dragons kart paketi, iki adet Rise of Shadows kart paketi ve iki adet Saviors of Uldum kart paketinin yanı sıra toplam 200 altın yer almakta.

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Anahtar Kelimeler:
hearthstone Descent of Dragons

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