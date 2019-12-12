Hearthstone’un Yeni Genişleme Paketi Descent of Dragons Çıktı

Descent of Dragons’da oyuncular ejderhaların olağanüstü güçlerinden faydalanacak, yepyeni Efsanevi Ejderhalar çağıracak, ejderha nefesleriyle savaş meydanını altüst edecek ve zorlu Yan Görevlere çıkarak güçlerine güç katacak. Beş E.V.I.L. sınıfı olan Rahip (Priest), Düzenbaz (Rogue), Şaman (Shaman), Şerbaz (Warlock) ve Savaşçı (Warrior), her biri kendine has bir savaş narası ve kahraman yeteneğine sahip olan beş yeni kahraman kartı aracılığıyla kadim ejderha Galakrond’un suretine bürünebilecek.

Yeni Yakarış (Invoke) etkisine sahip büyüler ve minyonlar Galakrond’un kahraman yeteneğini tetikliyor. Birden fazla yakarış kullanıldığında daha da tehlikeli ve ölümcül formlarına bürünebilen Galakrond’un en kudretli formuysa “Galakrond, Azeroth’un Sonu”. Bu formda Galakrond’un savaş narası dört kat güçleniyor ve kadim ejderha, düşmanlarını yerle bir edebilecek güçte bir pençe saldırısı kazanıyor.

Rafaam’ın dünyayı ele geçirmeye yönelik planları başarıya ulaşabilecek mi? Reno Jackson, Kâşifler Birliği bu savaşta galip gelene kadar başını beladan uzak tutabilecek mi? Bu sorular ve çok daha fazlası, Hearthstone’un yıl boyunca süren epik macerasının finaline ev sahipliği yapacak ve ocak ayında oyuncularla buluşacak olan Descent of Dragons’un Tek Kişilik Macerasında cevaplanacak.