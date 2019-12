Hearthstone’un Yeni Genişleme Paketi Descent of Dragons Çıktı

Descent of Dragons’da oyuncular ejderhaların olağanüstü güçlerinden faydalanacak, yepyeni Efsanevi Ejderhalar çağıracak, ejderha nefesleriyle savaş meydanını altüst edecek ve zorlu Yan Görevlere çıkarak güçlerine güç katacak. Beş E.V.I.L. sınıfı olan Rahip (Priest), Düzenbaz (Rogue), Şaman (Shaman), Şerbaz (Warlock) ve Savaşçı (Warrior), her biri kendine has bir savaş narası ve kahraman yeteneğine sahip olan beş yeni kahraman kartı aracılığıyla kadim ejderha Galakrond’un suretine bürünebilecek.

Bugünden itibaren Hearthstone’a giriş yapan oyuncular üç adet Descent of Dragons kart paketi, tüm Galakrond Kahraman kartları ve yepyeni Yakarış etkisine sahip iki adet tarafsız Shield of Galakrond minyonuna ücretsiz sahip olabilecek. Oyuncular altı yeni Efsanevi günlük görevi tamamlayarak epik hediyeler kazanma şansına da sahip. Bu ödüller arasında beş adet ilave Descent of Dragons kart paketi, iki adet Rise of Shadows kart paketi ve iki adet Saviors of Uldum kart paketinin yanı sıra toplam 200 altın yer almakta.

Cloud Chamber Yeni BioShock Oyunu Geliştirecek