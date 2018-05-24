Hem kollarınız güzelleşecek hem de göğüsleriniz sıkılaşacak

İşte 10 etkili yol...

Sıkı göğüsler ve güzel kollar için bu 10 egzersizi deneyin

1 / 11 Yıldızları yakalama egzersizi Bu ısınma egzersizidir, sırtınızı güçlendirmeye ve duruşunuzu düzeltmeye yardımcı olur. Egzersiz tekniği: Düz durun, başınızı geriye doğru bükün. Sanki yıldızları topluyormuş gibi kollarınızı havaya kaldırın elinizi yumruk yapın.

2 / 11 Fil egzersizi Bu egzersiz, sırt ve boynu güçlendirmeye yardımcı olduğu gibi göğüs kaslarını gevşetmeye yardımcı olur. Egzersiz tekniği: Bacaklarınızı omuz genişliğinden ayırın ve vücudunuzu öne doğru bükün. Sırtınızın konumunu kontrol edin - zemine paralel olmalıdır. Kollarınızı rahatlatın ve aşağı indirin, ardından geriye doğru sola ve sağa doğru sallayın, aynı zamanda geriye doğru yürümeye çalışın.

3 / 11 Kobra egzersizi 'Cobra' üst bedeninizi güçlendirir. Deneyimsiz bir kişinin bu egzersizi gerçekleştirmesi zor görünebilir, ancak zamanla bu hareket daha da kolaylaşacaktır. Egzersiz tekniği: Karın aşağı uzanın. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Vücudunuzun üst kısmını ve başınızı kaldırın. Başınızı kaldırırken dirseklerinizi yanlara doğru tutmaya çalışın.

4 / 11 Tenis topu egzersizi Bu egzersiz bu setin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir ve göğüs kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur. Egzersiz tekniği: Ayaklarınızı düz, bacaklarınız kalça genişliğinde olacak şekilde dik durun. Bir tenis topu alın ve avuçlarınız arasında göğsünüzün seviyesine yerleştirin. Kollarınızı birbirine doğru itin, tenis topunu sıkın ve daha sonra dirseklerinizi yanlara doğru tutarak gevşeyin.

5 / 11 Kitap egzersizi Bu egzersiz göğüsleri sıkılaştırmak ve sırt kaslarını güçlendirmek içindir. Egzersiz tekniği: Avuç içleri yukarı doğru olacak şekilde düz durun ve kollarınızı uzatın. Her avuç içine kalın bir kitap koyun (veya dambıl kullanabilirsiniz). Kollarınızı iki tarafa açın ve sonra önünüzde birleştirin.

6 / 11 Makas egzersizi "Makas", göğüs kaslarını gerdirmeye ve duruşu düzeltmeye yardımcı olur. Egzersiz tekniği: Düz durun, omuzlarınızı rahat olduğundan emin olun. Avuçlarınız aşağı bakacak şekilde (görseldeki gibi) kollarınızı uzatın.

7 / 11 Albatros egzersizi Bu egzersiz, büyük ve küçük göğüs kaslarınızı güçlendirmek içindir. Egzersiz tekniği: Vücudunuzu düz tutun ve bacaklarınızı kalça genişliğinden ayırın. Avuç içlerinizi yukarı kaldırarak kollarınızı zemine paralel olarak uzatın. Ellerinizi mümkün olduğu kadar geriye ve daha sonra başlangıç konumuna geri getirin.

8 / 11 Yastık egzersizi Önceki egzersiz gibi, 'Yastık' büyük ve küçük göğüs kaslarınızı çalıştırıyor. Egzersiz tekniği: Düz dur, bacaklarını bir arada tutun. Bir yastık alın; kollarınızı birbirine doğru itin, yastığı sıkın ve sonra rahatlayın.

9 / 11 Beşik egzersizi Beşik egzersizi, destekleyici göğüs kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur. Egzersiz tekniği: Düz durun ve kollarınızı göğsünüzün önüne gelecek şekilde tutun, avuçlarınızı dirseklerinize yerleştirin. Kollarınızı bu pozisyonda kaldırmaya çalışın, dirseklerinizi avuçlarınızla bastırarak gerginlik oluşturun.

10 / 11 Çene altı egzersizi Bu egzersiz göğüs ve sırt kaslarını güçlendirir. Egzersiz tekniği: Dirseklerinizi omuz hizanızda tutarak önünüzde kollarınızı bükün. Görseldeki gibi ellerinizi çenenizin altına koyun. Ve aşağı doğru bastırın.