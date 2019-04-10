Hem paranız cebinizde kalacak, hem de yaptığınız temizliğin hafta boyunca kalmasını sağlayacaksınız

Evinizin temizlik işlemini hızlandırabilecek çeşitli ipuçları ve püf noktaları var. İşte işinize yarayacak öneriler.

Hayatımızı kolaylaştıran temizlik ipuçları

ÇÖP TORBASI KULLANIN Temizleme işlemi sırasında bir çöp torbası en iyi arkadaşınızdır. Evinizi toplarken, çöp olabilecek eşyaları atmak için her zaman yanınızda bulundurun. Son 10-12 ay boyunca kullanmadığınız kıyafetlerinizde kurtulmaya çalışın. Giysi dolaplarınızı kullanmadığınız kıyafetlerden arındırın.

TEMİZLİK KOVASI OLUŞTURUN Temizliğe başlamadan önce, öncelikle sizin için en uygun olan temizlik ürünlerini seçmeniz gerekir. Pahalı veya çok karmaşık ekipmanlara gerek yoktur. Banyo, cam temizleyici, temizlik bezleri, hijyen amaçlı bir dezenfektan, çamaşır suyu ve kireç temizleyici gerektiğini unutmayın. Tüm temizlik ürünlerinizi bir sepete koyun ve hangi odayı temizyecekseniz yanınızda bulundurun.

OVMAYIN PÜSKÜRTÜN Bir yüzeyi ovmak fırçalamak yerine yüzey temizleyici bir sprey kullanın. Örneğin salondaki ünitenizi spreyleyin, daha sonra yatak odanızdaki alana sprey püskürtün. Salona tekrar dönün ve sprey sıktığınız yerleri silmeye başlayın. Bu işlem, tüm yüzeylerinizin fırçalama sıkıntısı çekmeden temiz ve parlak görünmesini sağlayacak size de zaman kazandıracaktır.

KOLTUK DÖŞEMELERİNİ SÜPÜRÜN Mobilyalarınızı her hafta vakumlamalısınız. Kanepeler ve şilteler, yüzeyde yaşayan 10.000'den fazla toz akarına sahip olabilir. Bu toz akarları, bölgede kalan ölü deri hücrelerini besler ve sürekli çoğalırlar. Toza veya akarlara alerjiniz olmasa da, gelecekte alerjileri tetikleyebilir. Bu nedenle toz akarlarını ve bakterileri uzak tutmak için mobilyalarınızı haftada bir kez süpürmeniz önemlidir.

CAM TEMİZLEYİCİSİ OLARAK BULAŞIK SABUNU KULLANIN Cam temizleyicisi almak yerine, bulaşık sabunu kullanın. Bulaşık sabunu, yapışkan yüzeyleri kristal berraklığında temizleyecektir. Kireçten de kurtulmanızı sağlayacaktır

TIRAŞ KREMİ LEKELERİ ÇIKARIR Tıraş kremi yardımıyla lekeleri çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Islak bir sünger üzerine tıraş kremi sürün ve lekeli bölgeyi temizleyin. Bu arada, tıraş kremi inatçı yağları çıkarma konusunda da oldukça etkilidir.

10 DAKİKADA TUVALET NASIL TEMİZLENİR? Klozetin içine bir bardak sirke dökün ve bir dakika bekletin. Yaklaşık 1 fincan karbonat serpiştirin tekrar 1 bardak sirke daha ekleyin. Karışım kabarcıklı bir çözelti oluşturmalıdır. Sonra yaklaşık 5 dakika bekletin ve tuvaleti tuvalet fırçasıyla ovalayın.

ZEMİN TEMİZLİĞİ İÇİN Ilık musluk suyu içine 1/2 çay kaşığı bulaşık deterjannı ve 1 çay kaşığı beyaz sirke ekleyin. Bulaşık sabunu kiri temizleyecek, sirke parlatacaktır.