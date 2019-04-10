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Hem paranız cebinizde kalacak, hem de yaptığınız temizliğin hafta boyunca kalmasını sağlayacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 10.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Bir araştırmaya göre, ortalama bir insan hayatının 1.140 gününü evini temizleyerek geçiriyor. Bu, her gün 2 saat temizlik demektir ve oldukça fazla! Evinizi daha hızlı temizlemenize ve gün boyunca temiz tutmanıza yardımcı olacak bazı profesyonel püf noktaları topladık. Hem paranızı cebinizde tutacaksınız, hem de yaptığınız temizliğin hafta boyunca kalmasını sağlayacaksınız.

Evinizin temizlik işlemini hızlandırabilecek çeşitli ipuçları ve püf noktaları var. İşte işinize yarayacak öneriler.

Hayatımızı kolaylaştıran temizlik ipuçları

ÇÖP TORBASI KULLANIN

ÇÖP TORBASI KULLANIN
Temizleme işlemi sırasında bir çöp torbası en iyi arkadaşınızdır. Evinizi toplarken, çöp olabilecek eşyaları atmak için her zaman yanınızda bulundurun. Son 10-12 ay boyunca kullanmadığınız kıyafetlerinizde kurtulmaya çalışın. Giysi dolaplarınızı kullanmadığınız kıyafetlerden arındırın.

TEMİZLİK KOVASI OLUŞTURUN

TEMİZLİK KOVASI OLUŞTURUN
Temizliğe başlamadan önce, öncelikle sizin için en uygun olan temizlik ürünlerini seçmeniz gerekir. Pahalı veya çok karmaşık ekipmanlara gerek yoktur. Banyo, cam temizleyici, temizlik bezleri, hijyen amaçlı bir dezenfektan, çamaşır suyu ve kireç temizleyici gerektiğini unutmayın. Tüm temizlik ürünlerinizi bir sepete koyun ve hangi odayı temizyecekseniz yanınızda bulundurun.

OVMAYIN PÜSKÜRTÜN

OVMAYIN PÜSKÜRTÜN
Bir yüzeyi ovmak fırçalamak yerine yüzey temizleyici bir sprey kullanın. Örneğin salondaki ünitenizi spreyleyin, daha sonra yatak odanızdaki alana sprey püskürtün. Salona tekrar dönün ve sprey sıktığınız yerleri silmeye başlayın. Bu işlem, tüm yüzeylerinizin fırçalama sıkıntısı çekmeden temiz ve parlak görünmesini sağlayacak size de zaman kazandıracaktır.

KOLTUK DÖŞEMELERİNİ SÜPÜRÜN

KOLTUK DÖŞEMELERİNİ SÜPÜRÜN
Mobilyalarınızı her hafta vakumlamalısınız. Kanepeler ve şilteler, yüzeyde yaşayan 10.000'den fazla toz akarına sahip olabilir. Bu toz akarları, bölgede kalan ölü deri hücrelerini besler ve sürekli çoğalırlar. Toza veya akarlara alerjiniz olmasa da, gelecekte alerjileri tetikleyebilir. Bu nedenle toz akarlarını ve bakterileri uzak tutmak için mobilyalarınızı haftada bir kez süpürmeniz önemlidir.

CAM TEMİZLEYİCİSİ OLARAK BULAŞIK SABUNU KULLANIN

CAM TEMİZLEYİCİSİ OLARAK BULAŞIK SABUNU KULLANIN
Cam temizleyicisi almak yerine, bulaşık sabunu kullanın. Bulaşık sabunu, yapışkan yüzeyleri kristal berraklığında temizleyecektir. Kireçten de kurtulmanızı sağlayacaktır

TIRAŞ KREMİ LEKELERİ ÇIKARIR

TIRAŞ KREMİ LEKELERİ ÇIKARIR
Tıraş kremi yardımıyla lekeleri çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Islak bir sünger üzerine tıraş kremi sürün ve lekeli bölgeyi temizleyin. Bu arada, tıraş kremi inatçı yağları çıkarma konusunda da oldukça etkilidir.

10 DAKİKADA TUVALET NASIL TEMİZLENİR?

10 DAKİKADA TUVALET NASIL TEMİZLENİR?
Klozetin içine bir bardak sirke dökün ve bir dakika bekletin. Yaklaşık 1 fincan karbonat serpiştirin tekrar 1 bardak sirke daha ekleyin. Karışım kabarcıklı bir çözelti oluşturmalıdır. Sonra yaklaşık 5 dakika bekletin ve tuvaleti tuvalet fırçasıyla ovalayın.

ZEMİN TEMİZLİĞİ İÇİN

ZEMİN TEMİZLİĞİ İÇİN
Ilık musluk suyu içine 1/2 çay kaşığı bulaşık deterjannı ve 1 çay kaşığı beyaz sirke ekleyin. Bulaşık sabunu kiri temizleyecek, sirke parlatacaktır.

BANYO TEMİZLİĞİ İÇİN SİHİRLİ BİR MACUN HAZIRLAYIN

BANYO TEMİZLİĞİ İÇİN SİHİRLİ BİR MACUN HAZIRLAYIN
1/2 fincan karbonat, 1/4 fincan hidrojen peroksit ve 1 çay kaşığı bulaşık sabununu karıştırın, harcı fayanslara uygulayın ve bekletin. Daha sonra, bir fırça ile ovalayın ve ılık suyla durulayın.
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