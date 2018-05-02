İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

Moda mı şimdi bu?

1 / 25 Los Angeles merkezli denim firması Carmar bu yıl yaz ayına iddialı bir giriş yapacağa benziyor.

2 / 25 Alıcısı olur mu bilemiyoruz ama firma pantolon diyemeyeceğimiz bu ürünü 'çıplak olmaya cesaret edenler' sloganıyla 123 TL'den satışa çıkardı.

3 / 25 Firmanın instagram sayfasını yorum yağmuruna tutan kullanıcılar, 'hem popomuzu örtmeyecek hem de buna para mı vereceğiz' diyerek firmaya tepki gösterdi.

4 / 25 "OLDUKÇA ATEŞLİ" Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.

5 / 25 GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.

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7 / 25 Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.

8 / 25 Eski kotlardan çizme Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

9 / 25 Transparan ayakkabılar

10 / 25 Büyük beden gömlek

11 / 25 Lateks çorapları olan sandaletler

12 / 25 Farklı renkte çizmeler

13 / 25 Yırtık çoraplar

14 / 25 Popoyu açıkta bırakan yırtık kot

15 / 25 Kürk sandalet

16 / 25 Plastik kot pantolon

17 / 25 Erkek dantel tişört

18 / 25 Çift kot

19 / 25 Tayt çizme

20 / 25 Pantolonla birleşik çizmeler

21 / 25 Kızarmış tavuk bacağı pantolon

22 / 25 Dev tulum

23 / 25 Dev örme kazak

24 / 25 Korse mini etek