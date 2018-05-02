KADIN

'Hem popomuzu örtmeyecek, hem de buna para mı vereceğiz?'

Arya Demir Arya Demir
TREND HABERLERİ  | 02.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bu zamana kadar en tuhafını gördüğünüzü düşünüyorsanız, tekrar düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü moda trendleri bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Tıpkı şimdi okuyacağınız bu olağandışı kot tasarımı gibi.

İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

Moda mı şimdi bu?

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Los Angeles merkezli denim firması Carmar bu yıl yaz ayına iddialı bir giriş yapacağa benziyor.
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Alıcısı olur mu bilemiyoruz ama firma pantolon diyemeyeceğimiz bu ürünü 'çıplak olmaya cesaret edenler' sloganıyla 123 TL'den satışa çıkardı.
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Firmanın instagram sayfasını yorum yağmuruna tutan kullanıcılar, 'hem popomuzu örtmeyecek hem de buna para mı vereceğiz' diyerek firmaya tepki gösterdi.
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"OLDUKÇA ATEŞLİ"

"OLDUKÇA ATEŞLİ"
Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.
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GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ

GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ
Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.
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Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.
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Eski kotlardan çizme

Eski kotlardan çizme
Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...
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Transparan ayakkabılar

Transparan ayakkabılar
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Büyük beden gömlek

Büyük beden gömlek
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Lateks çorapları olan sandaletler

Lateks çorapları olan sandaletler
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Farklı renkte çizmeler

Farklı renkte çizmeler
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Yırtık çoraplar

Yırtık çoraplar
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Popoyu açıkta bırakan yırtık kot

Popoyu açıkta bırakan yırtık kot
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Kürk sandalet

Kürk sandalet
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Plastik kot pantolon

Plastik kot pantolon
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Erkek dantel tişört

Erkek dantel tişört
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Çift kot

Çift kot
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Tayt çizme

Tayt çizme
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Pantolonla birleşik çizmeler

Pantolonla birleşik çizmeler
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Kızarmış tavuk bacağı pantolon

Kızarmış tavuk bacağı pantolon
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Dev tulum

Dev tulum
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Dev örme kazak

Dev örme kazak
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Korse mini etek

Korse mini etek
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Anahtar Kelimeler:
moda kot Carmar

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