Hemen ilaca başvurmayın hormonlarınızı bu doğal yollarla dengeleyin

Regl öncesi gerginliğin, yorgunluğun son bulduğunu göreceksiniz.

Hormonları dengelemenin 10 doğal yolu

PELVİSTEKİ KAN DOLAŞIMINI ARTIRIN Hormonlarınızı dengede tutmak için etkili pelvik dolaşım gereklidir. Bu yüzden eğer regliniz çok koyu kahverengi kanla başlar veya biterse ya da dokunduğunuzda alt karnınız soğuksa, pelvisiniz muhtemelen yardıma ihtiyaç duyar. Bu durumda, kendi kendine masaj yapmayı deneyin veya taze zencefilli sıcak bir çay için.

DAHA FAZLA YUMURTA YİYİN Hormon sağlığınızı korumak için, yemek başına 20-30 gr protein tüketmeniz önerilir. Ve tüm yüksek proteinli gıdalar arasında, yumurta en besleyici olanları olarak kabul edilir. Onları günlük olarak yemek insülin ve ghrelin aç hissettiren hormon seviyenizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Yumurta ayrıca metabolizmanızı artırmanıza ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacaktır.

NEFES ALIŞTIRMASI YAPIN Geleneksel Çin Tıbbına göre, duygularınız ve hormonlarınız birbirleriyle yakından bağlantılıdır: Korku, kortizol seviyenizi etkiler ve üreme organlarınız, böbrekleriniz ve böbreküstü bezlerinde sorunlara neden olabilir. Hayal kırıklığı, sabırsızlık ve affetmezlik östrojen dengesizliğiyle bağlantılıdır ve karaciğerinizde hastalığa neden olabilir. Endişe ve kaygı insülin seviyelerine bağlıdır ve diyabete yol açabilir. Stresli, öfkeli veya bunalmış hissediyorsanız, günde iki kez en az 15-20 dakika derin nefes almayı deneyin. Bu, stres hormonlarını azaltmanıza ve genel sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

DOĞAL BESLENİN Genellikle yediğiniz besinlerde kullanılan böcek ilaçları, gübreler ve büyüme hormonlarının çoğu, endokrin sisteminizi yıkabilir. Örneğin ksenonöstrojenler (östrojeni taklit eden çevremizde bulunan insan üretimi kimyasal) iç organlarınızı karıştıran sentetik hormonlardır. Bunlar da yediğimiz sebze ve meyvelerde bolca bulunuyor. Bunun için hormonal dengeyi yeniden yapılandırmak gerekir. Bunu yapmak için, her zaman gıda etiketlerini kontrol edin ve paketlenmiş gıdaları satın almayın. Güvendiğiniz yerlerden doğal gıdaları almayı deneyin. GDO'lu gıdalardan da mümkün olduğunca uzak durun çünkü bu hormonal sorunlara, depresyona, doğum kusurlarına hatta kansere bile yol açabilir.

TOHUM DÖNGÜSÜNÜ UYGULAYIN Tohum döngüsü, adet döneminiz boyunca vücudunuzun progesteron (adet döngüsü, gebelikte rol oynayan steroit hormon) ve östrojeni dengelemesine yardımcı olabilir. Reglinizin başladığı 1. gün ile 14. gün arası: 1 yemek kaşığı taze çiğ öğütülmüş keten tohumu ve 1 çorba kaşığı kabak çekirdeği (veya chia / kenevir tohumu) tüketin ve her gün 1500-2000 mg balık yağı alın. 15-28 gün arası: 1 yemek kaşığı taze çiğ ayçiçeği çekirdeği ve 1 yemek kaşığı susam tohumu yiyin ve günde 1500-2000 mg çuha çiçeği yağı alın. Eğer tohum döngüsünü yaklaşık 3 aylık bir süre boyunca uygularsanız regl belirtilerinizin şiddetinin azaldığını, ruh halinizin iyileştiğini ve daha az ödem ve daha az adet kramplarına sahip olduğunuzu göreceksiniz.

DETOKS BANYOSU YAPIN Epsom tuzları ile rahatlatıcı bir banyo, vücudunuzdaki magnezyum seviyelerini arttırmanıza ve aynı zamanda stres hormonlarınızı azaltmanıza yardımcı olacaktır. Sadece küvetinizi ılık su ile doldurun ve üzerine 1-3 bardak Epsom tuzu ekleyin. Epsom tuzuna ek olarak, birkaç damla esansiyel yağ da ekleyebilirsiniz. Küvette yaklaşık 12 dakika bekletin, sonra temiz suyla durulanın.

SOLE TUZ YAPIMI Sole yapımı için bir cam kavanoz alın, yaklaşık 1/4 oranında pembe Himalaya tuzu koyun. Temiz su ekleyin. Hafifçe karıştırın ve tuzun erimesi için gece boyunca bekletin. Temiz bir bardak suyun için bir çay kaşığı bu karışımdan ekleyin. Ve her sabah tüketin. Sıradan sofra tuzu, çok miktarda tüketildiğinde insan vücudu için gerçekten zararlı olabilirken, doğal tuz aslında sağlığınızı pek çok farklı şekilde destekleyebilir. Tuz tüketimine karşı bu doğal alternatif, stres hormonları kortizol ve adrenalini azaltmanıza, uyku sorununu çözmenize ve gün boyu enerjinizi artırmanıza yardımcı olacak, içerdiği minerallerin sayesinde sağlıklı bir deri, saç ve tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır. * Sole, bir diğer adıyla güneş suyu, Himalaya tuzu ve su ile hazırlanan bir karışımdır. 250 milyon yılda, deniz havzalarının kurumasıyla Himalayalardan elde edilen Himalaya tuzu, soframıza koyduğumuz rafine tuzdan daha saftır ve içerisinde 84 mineral bulunur.

ADAPTOJENİK (BÜNYEYİ DAHA DİRENÇLİ HALE GETİREN ) BİTKİLER TÜKETİN Adaptojenik bitkiler vücudunuzun hormonlarını dengeye getirmeye ve aşırı stresin neden olduğu durumlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıklardan korunmalarına yardımcı olabilir. Adapttojenler arasında bunları bilmeli ve tüketmelisiniz: Ahududu vücudunuzdaki kasları gevşetecek, mide ağrısını hafifletecek ve stresin diğer tezahürlerini azaltacak tanenler içerir. Ayrıca PMS ve krampları rahatlatacaktır. Fesleğen kortizol seviyenizi dengeleyerek, anksiyete ve duygusal stresden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Shatavari, kadın sağlığı için önemli bir etkiye sahiptir. Anne sütü üretimi, menopoz, hazımsızlık ve adet sancısı gibi durumlarda kullanılan Shatavari, birçok kişinin merak ettiği bitki türü oldu. Cinsel gücü arttırıcı etkiye de sahip olan Shatavari, faydaları arasında mide koruyucu özelliğini de barındırmaktadır. Shatavari, tüylü yapraklarının altında küçük sürgünler gizleyen dallı, tırmanıcı ve çok yıllık bir bitkidir. Ashwagandha bir diğer adıyla Hint ginsengi bitkisi şifalı bitkilerden biri. Tiroid, duygusal, fiziksel veya zihinsel stresin neden olduğu adrenalin, kortizol ve progesteron dengesizliklerini önleyecektir

UÇUCU YAĞ KULLANIN Adaçayı yağı, adet döngüsünü düzenlemenize, regl belirtilerini azaltmanıza ve depresyon ve anksiyeteden kurtulmanıza yardımcı olacak doğal bileşikler içerir.Stresi azaltmak için odanızda bu yağın 3-5 damla yayılmasını sağlayın. Midenizde ağrı hissederseniz veya bacaklarınızda kramplar varsa, 5 damla hindistancevizi yağı ile 5 damla adaçayı yağını karıştırın ve karışımı etkilenen bölgeye masaj yaparak yedirin. Rezene yağı, vücudunuzu rahatlatmaya, sindiriminizi iyileştirmeye, metabolizmanızı hızlandırmaya ve tiroid bozukluklarının neden olduğu iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Sadece bu yağın birkaç damlasını karnınıza sürün veya 1-2 damla da çayınıza ekleyin. Lavanta yağı, duygusal dengenizi yeniden kurar ve endişe, depresyon ve stres duygularını tedavi ederek gece uykunuzu düzene sokar. Bu etkiyi elde etmek için, şakaklarınıza, boynunuza veya bileklerinize uygulayın. Kekik yağı menopoz semptomlarını hafifletir ve progesteron üretiminizi geliştirerek kısırlık, depresyon, saç dökülmesi ve uykusuzluğu tedavi eder. Küvetinize 2 damlya ekleyin veya karnınızın üzerine eşit miktarda hindistancevizi yağı ile 2-3 damla sürün. Sandal yağı, libidonuzu artırmanıza, stresi azaltmanıza, zihinsel berraklığı yeniden sağlamanıza ve rahatlama hissi almanıza yardımcı olacaktır. Bunu kullanmanın birkaç yolu vardır - sandal ağacını doğrudan şişeden soluyun veya bileklerinize ve ayaklarınızı tabanlarına uygulayın.