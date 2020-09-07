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Hemen vazgeçin! İktidarsızlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar size zarar verebilir...

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

İktidarsızlığın nedenleri ve tedavisi hakkında pek çok yanlış bilgi bulunuyor. İktidarsızlık, kalp ve damar hastalıklarının erken belirtisi ya da stres kaynaklı olabilir. Bu nedenle, reklamı yapılan "mucizevi" bitkisel ürünler pek de iyi sonuçlar doğurmadığı gibi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hemen vazgeçin! İktidarsızlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar size zarar verebilir...

Bitkisel ilaç reklamlarının aksine, iktidarsızlık konusunda genel-geçer bir reçete bulunmuyor. İktidarsızlık birçok erkeğin yüzleşebileceği, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açan ve oldukça sık rastlanan bir hastalık. Ayrıca, erkeklerin konuşmakta zorlandığı bir konu olduğundan genellikle yanlış bilgilerle kuşatılmış durumda.

İKTİDARSIZLIK VE YAŞ

YANLIŞ: İktidarsızlık, yaşlılık döneminin bir parçasıdır ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir.

DOĞRU: İktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha yaygın görülse de bu, onunla yaşamayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Yaşlı erkeklerin, gençliklerinde olduğundan daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyması tuhaf değildir. Ama bu, yaşlandıkça cinselliğin tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmez. Birçok erkek, hayatlarının sonbaharında dahi sertleşebilir ve sizin de bunlardan biri olmamanız için hiçbir sebep yok.

YANLIŞ: İktidarsızlık genç erkeklerde görülmez.

DOĞRU: İktidarsızlık, 75 yaş üzeri erkeklerde daha sık olmak üzere, herhangi bir yaşta da görülebilir.

İKTİDARSIZLIK VE GENEL SAĞLIK

YANLIŞ: İktidarsızlık can sıkıcı olsa da sağlığa zararlı değildir.

DOĞRU: İktidarsızlık kendi başına zararlı değilse bile diyabet ve kalp problemlerinin erken sinyali olabilir. İktidarsızlık halinde doktora görünmeniz önemli. Çünkü acil tedavi gerektiren bir hastalığınız olabilir.

YANLIŞ: Partnerinize olan ilginizin azalması iktidarsızlığa yol açar.

DOĞRU: Cinsel isteğinizin azalması nedenlerden biri olabilse de asıl problem muhtemelen başka bir yerdedir.

İKTİDARSIZLIĞIN MUHTEMEL NEDENLERİ:

  • Yüksek tansiyon ve damar sertliği gibi kalp rahatsızlıkları,

  • Şeker hastalığı (Şeker hastası olan erkeklerin %35-50'si iktidarsızlık sorunları yaşar.)

  • Tansiyon ilaçları ve anti-depresanlar,

  • Çoklu doku sertleşmesi ve Parkinson gibi sinirsel hastalıklar,

  • Hormon bozukluğu,

  • Stres ve depresyona bağlı duygu durumları,

  • Sigara ve alkol kullanımı,

  • Bazı prostat ve idrar kesesi hastalıkları

İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ

YANLIŞ: İktidarsızlığın tedavisi yalnızca ilaçla olur.

DOĞRU: İktidarsızlık tedavisinde Sağlık Bakanlığı onaylı pek çok yöntem iyi sonuç verir. Ağızdan alımla, penise enjekte edilerek ya da idrar yolundan penise uzanan bir tüp yardımıyla uygulanabilir.

  • Eğer iktidarsızlık, yüksek tansiyon gibi, başka bir sağlık probleminden kaynaklanıyorsa bu hastalığın tedavisiyle problemin üstesinden gelebilirsiniz.

  • Aldığınız bir ilacın yan etkisi neden olduysa, doktorunuza danışarak muadil bir ilaç talep edebilirsiniz.

  • Ayrıca yaşamınızda yapacağınız, sigarayı bırakmak, alkolü azaltmak ve kilo vermek gibi birkaç değişiklik problemi aşmanızda yardımcı olacaktır.

  • Psikolojik tedavi de strese bağlı iktidarsızlık sorunlarını çözmenizde yardımcı olur.

YANLIŞ: İktidarsızlığı doktora danışmadan kendi başıma, bitkisel tedavilerle çözebilirim.

DOĞRU: İktidarsızlığınız için aldığınız destekler pek çok riski beraberinde getirir. Bunlardan ilki sorunun asıl kaynağını bilmemek. Ayrıca ürünler, kullandığınız ilaçlarla birlikte alındığında yan etki yapabilirler.

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