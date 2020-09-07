Hemen vazgeçin! İktidarsızlıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar size zarar verebilir...

Bitkisel ilaç reklamlarının aksine, iktidarsızlık konusunda genel-geçer bir reçete bulunmuyor. İktidarsızlık birçok erkeğin yüzleşebileceği, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açan ve oldukça sık rastlanan bir hastalık. Ayrıca, erkeklerin konuşmakta zorlandığı bir konu olduğundan genellikle yanlış bilgilerle kuşatılmış durumda.

İKTİDARSIZLIK VE YAŞ

YANLIŞ: İktidarsızlık, yaşlılık döneminin bir parçasıdır ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir.

DOĞRU: İktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha yaygın görülse de bu, onunla yaşamayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Yaşlı erkeklerin, gençliklerinde olduğundan daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyması tuhaf değildir. Ama bu, yaşlandıkça cinselliğin tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmez. Birçok erkek, hayatlarının sonbaharında dahi sertleşebilir ve sizin de bunlardan biri olmamanız için hiçbir sebep yok.

YANLIŞ: İktidarsızlık genç erkeklerde görülmez.

DOĞRU: İktidarsızlık, 75 yaş üzeri erkeklerde daha sık olmak üzere, herhangi bir yaşta da görülebilir.