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Henry Cavill seks sahnelerine sitem etti! İtirafı ise olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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Henry Cavill seks sahnelerinin çekilmesinden nefret ettiğini açıkladı ve bu sahnelerin sinemada 'aşırı kullanıldığını' ve 'insanları daha az giysiyle görmek için bir bahane' olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Eski Superman yıldızı Henry Cavill yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle The Tudors ve son zamanlarda Netflix'in The Witcher'ında şehvetli çekimlere katlandıktan sonra sitem etti.

Ünlü oyuncu bu sahnelerin kendisini 'rahatsız' hissettirdiğini söyledi. Henry Cavill seks sahnelerinin çekilmesinden nefret ettiğini açıkladı.

Henry Cavill "Bence bugünlerde bazen aşırı kullanılıyorlar ve 'Bu gerçekten gerekli mi yoksa insanlar sadece daha az kıyafet mi giyiyorlar' diye düşündüğünüz bir his var. İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" dedi.

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EREKSİYON İTİRAFI

Ancak Henry açık saçık sahnelerin yeri ve zamanı olduğunu kabul etti. Ünlü isim ayrıca 2007 TV dizisinde Charles Brandon'ı canlandırdı ve o zamanlar 23 yaşındayken çekimler sırasında ereksiyon yaşadığında çok utandığını itiraf etti.

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