KADIN

Hep merak ediyorduk! Külotların içine konulan kumaş parçası ne işe yarıyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

O küçük kumaş parçalarını hep merak etmişizir! Muhtemelen daha önce birçok iç çamaşırının içinde bir tür cep olduğunu fark etmişsinizdir. Bu fazladan kumaş parçası kafamızda hep soru işaretleri oluşturmuştur. Peki bu ekstra kumaşın orda ne işi var, bizim bilmediğimiz özel bir kullanım alanı var mı? İşte kafamızı kurcalayan soruların cevabı.

Hep merak ediyorduk! Külotların içine konulan kumaş parçası ne işe yarıyor?

Bunu beklemiyor olabilirsiniz ama bu küçük ceplerin gerçekten bir işlevi var. Bu ekstra kumaş parçası, kalın dikişleri olması nedeniyle özellikle dar kot veya pantolon giyerken genital bölgenizi korumaya yardımcı oluyor. Ve cinsel organınızın daha iyi nefes almasını sağlıyor.

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Kadın genital organı vücudun en savunmasız kısmıdır. Kadınların genital bölgesi nemli bir alan olması nedeniyle dışarıdan iltihaplanmaya neden olabilecek bir sürü etkiyle karşılaşır. Bu ekstra kumaş parçası zararlı olabilecek bakteriyel sorunlara karşı korur. Fazladan kumaş daha iyi nefes almasını sağlar. Bakteriler üreme şansı bulamaz.

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külorların içindeki kumaş parçası kadınların külotları içindeki küçük cep

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